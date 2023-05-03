scorecardresearch
IRCON के शेयर में अब आई गिरावट, अब क्या करें?

लगातार 10 सत्रों की तेजी के बाद IRCON के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों ने आज लगातार 11वें सत्र में बढ़त के साथ नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया। स्टॉक 86.21 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 3.75 प्रतिशत उछलकर 89.45 रुपये पर पहुंच गया।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 3, 2023 15:16 IST
लगातार 10 सत्रों की तेजी के बाद IRCON के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। IRCON International Limited
के शेयरों ने आज लगातार 11वें सत्र में बढ़त के साथ नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया। स्टॉक 86.21 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 3.75 प्रतिशत उछलकर 89.45 रुपये पर पहुंच गया।

ये स्टॉक एक साल में 107.27% उछला है और 2023 में 43% बढ़ा है। फर्म का मार्केट कैप 8059.28 करोड़ रुपये रहा है। नीचे 84.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इस रेलवे स्टॉक पर जानकार क्या कहते हैं आइये पढ़ते हैं,

IDBI Capital के पूंजी प्रमुख एके प्रभाकर ने कहा, ये स्टॉक 100 रुपये के स्तर को छूने के लिए आगे बढ़ सकता है। वैशाली पारेख, वाइस प्रेसिडेंट - टेक्निकल रिसर्च, प्रभुदास लीलाधर ने कहा, "अप्रैल रेलवे शेयरों के लिए एक शानदार महीना रहा है, क्योंकि सभी काउंटरों ने अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर की ओर अच्छी रैली दी है, और IRCON ने भी लगभग 60 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है। बड़ी मात्रा के साथ मार्च के बंद होने से और 66 रुपये के अपने पिछले उच्च स्तर के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। 

Tips2trades के एआर रामचंद्रन ने कहा, "स्टॉक में बहुत तेजी है, लेकिन दैनिक चार्ट पर भी अधिक खरीदा गया है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए और बेहतर रिटर्न के लिए खरीदारी के लिए 57-60 रुपये के समर्थन के पास गिरावट का इंतजार करना चाहिए।"

इरकॉन इंटरनेशनल एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जिसकी परिवहन बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता है। पीएसयू की स्थापना 1976 में हुई थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 3, 2023