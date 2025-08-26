IPO Loan: शेयर बाजार में बिना पैसे के निवेश करने का सबसे आसान तरीका, बैंक और NBFC अब दे रहे IPO Loan

आज के दौर में लोन सिर्फ घर, कार या फोन तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी लोन लिया जा सकता है। इसे IPO Loan या IPO Financing कहा जाता है। यह सुविधा बैंक, NBFCs और कई ब्रोकरेज फर्म्स की ओर से दी जाती है।

क्या है IPO Loan? (What is IPO Loan?)

आईपीओ लोन असल में एक तरह का शॉर्ट-टर्म फाइनेंस है, जो उन निवेशकों को दिया जाता है जो किसी कंपनी के पब्लिक इश्यू (IPO) में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त कैश उपलब्ध नहीं है। इस लोन के जरिए निवेशक ज्यादा संख्या में लॉट अप्लाई कर सकते हैं।

जब तक शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाते, तब तक खरीदे गए शेयर ही इस लोन के लिए कॉलेटरल (Collateral) यानी गारंटी का काम करते हैं।

कैसे मदद करता है IPO Loan?

अगर आप किसी बड़ी कंपनी के आईपीओ में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो IPO Loan आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस फंडिंग से आप अधिक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे अलॉटमेंट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।

क्या होती है लोन की शर्तें

IPO Loan की शर्तें हर बैंक और NBFC के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, Bank of Baroda की वेबसाइट पर दी गई जानकारी बताती है कि-

लोन को अधिकतम 90 दिनों के भीतर चुकाना होता है।



जरूरत पड़ने पर लोन को आगे बढ़ाने का ऑप्शन भी मौजूद है।



बैंक ऑफ बड़ौदा आईपीओ के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन ऑफर करता है।



इस पर ब्याज दर करीब 12.40% रखी गई है। बता दें कि अलग-अलग बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों में यह रेट अलग हो सकती है।

किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत?

IPO Loan लेने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card), ITR रिटर्न या इनकम प्रूफ,बैंक स्टेटमेंट्स और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स।

