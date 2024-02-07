IPO: निवेशको के लिए कमाई का जबरदस्त मौका, आज से तीन IPO में कर सकते है निवेश

7 फरवरी से 3 IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ओपन हो रहे हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना IPO लेकर आ रही हैं। रिटेल निवेशक इन तीनों IPO में 9 फरवरी तक बिडिंग कर सकते हैं। तीनों कंपनी के शेयर 14 फरवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

इस IPO का प्राइस बैंड ₹393 -₹414 प्रति शेयर रखा गया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹570 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO में मिनिमम ₹14,904 इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको अपर प्राइज बैंड ₹414 के हिसाब से मिनिमम 1 लॉट यानी 36 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। अधिकतम निवेश के लिए 13 लॉट यानी 468 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹193,752 इन्वेस्ट करने होंगे। 2006 में स्थापित जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो मुख्य रूप से MSME लोन, किफायती होम लोन, NBFC को सावधि लोन,फिक्स डिपॉजिट पर लोन, 2 व्हीलर के लिए लोन और गोल्ड लोन ऑफर करती है।

राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड

राशि पेरिफेरल्स IPO का प्राइस बैंड ₹295 -₹311 प्रति शेयर रखा गया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹600 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO में मिनिमम ₹14,928 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपर प्राइस बैंड ₹311 के हिसाब से मिनिमम 1 लॉट यानी 48 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। अधिकतम निवेश के लिए 13 लॉट यानी 624 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹194,064 इन्वेस्ट करने होंगे। राशि पेरिफेरल्स कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स की नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। कंपनी 1989 में स्थापित हुई थी। ये ग्लोबल ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट करती है।

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक

इस IPO का प्राइस बैंड ₹445 -₹468 प्रति शेयर रखा गया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹523.07 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO में मिनिमम ₹14,976 इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको अपर प्राइज बैंड ₹468 के हिसाब से मिनिमम 1 लॉट यानी 32 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। अधिकतम निवेश के लिए 13 लॉट यानी 416 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹194,688 इन्वेस्ट करने होंगे। 1999 में स्थापित कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक छोटा फाइनेंस बैंक है। कंपनी की ब्रांच बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल के साथ सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में मजबूत उपस्थिति है। कंपनी मिडिल क्लास वर्ग को फोकस कर बैंकिंग सेवाएं देती है इसका मुख्यालय जालंधर, पंजाब में है। 30 जून 2023 तक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की कुल 172 ब्रांचो और 174 एटीएम के साथ पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति है।