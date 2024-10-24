scorecardresearch
IPO News: इस संवत में आए 82 आईपीओ, 1 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा जुटाए गए पैसे

IPO News: इस संवत में आए 82 आईपीओ, 1 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा जुटाए गए पैसे

इस साल पब्लिक होने वाली अन्य उल्लेखनीय कंपनियों में भारती हेक्साकॉम, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA), गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, ब्रेनबीज़ सॉल्यूशंस (फर्स्टक्राई), ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आधार हाउसिंग फाइनेंस और प्रीमियर एनर्जीज शामिल हैं। इसके अलावा, वोडाफोन आइडिया ने 18,000 करोड़ रुपये का फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) भी किया।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 24, 2024 12:56 IST
IPO Alert: अगले हफ्ते फिर आईपीओ की बारिश,
IPO Alert: अगले हफ्ते फिर आईपीओ की बारिश,

दिवाली 2023 से 2024 तक, भारतीय प्राइमरी मार्केट में जबरदस्त गतिविधि देखी गई है, जहां 82 कंपनियों ने संवत 2080 के दौरान 1.08 ट्रिलियन रुपये से अधिक जुटाए हैं। विशेष रूप से, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 6,560 करोड़ रुपये के इस ऑफर के लिए 3.2 ट्रिलियन रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।

संवत 2080 भारतीय प्राइमरी मार्केट के लिए एक शानदार साल साबित हुआ है, जहां 82 आईपीओ के जरिए अब तक 1.08 ट्रिलियन रुपये से अधिक जुटाए गए हैं। संवत 2080 भारतीय प्राइमरी मार्केट के लिए एक ब्लॉकबस्टर साल बनकर उभरा है, जहां 82 कंपनियों ने अब तक 1.08 ट्रिलियन रुपये जुटाए हैं। यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि साल खत्म होने से पहले कई प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशें (आईपीओ) अभी भी सदस्यता के लिए खुली हैं।

संवत 2080 में प्रमुख आईपीओ
दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई मोटर्स ने भारतीय बाजार में 27,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ जोरदार प्रवेश किया, जो इस मार्ग से जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है।

इस बीच, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 6,560 करोड़ रुपये के इस ऑफर के लिए 3.2 ट्रिलियन रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं। इस आईपीओ को लगभग 90 लाख आवेदन मिले, जिससे यह रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले टाटा टेक्नोलॉजीज के नाम था, जिसने भी इसी संवत वर्ष के दौरान अपना आईपीओ लॉन्च किया था।


संवत 2081 के लिए आईपीओ मार्केट आउटलुक
संवत 2081 के लिए बाजार की संभावनाओं को लेकर विश्लेषक आशावादी हैं। उन्हें उम्मीद है कि और भी कंपनियां आईपीओ के जरिए धन जुटाने की कोशिश करेंगी। आगामी सार्वजनिक पेशकशों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL), विशाल मेगा मार्ट, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी, सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN), और स्विग्गी शामिल हो सकते हैं।


इसके अलावा, 28 कंपनियों को पहले ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से लगभग 49,889 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सार्वजनिक पेशकशों की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, लगभग 63 कंपनियां सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं, ताकि वे आईपीओ के जरिए लगभग 90,608 करोड़ रुपये जुटा सकें। यह जानकारी PRIME डेटाबेस से प्राप्त की गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
