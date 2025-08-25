IPO Alert: 10 आईपीओ की आंधी! 25 से 29 अगस्त के बीच आएंगे बड़े मौके, जानें किसका GMP सबसे ज्यादा गरम है
इस हफ्ते 10 आईपीओ ओपन होंगे। इनमें 2 इश्यू मेनबोर्ड पर होंगे, जबकि बाकी 8 इश्यू एसएमई प्लेटफॉर्म है। आइए, इन आईपीओ के बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में निवेशकों के लिए यह हफ्ता बेहद खास होने वाला है। 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच कुल 10 नए IPO ओपन होंगे। इनमें से 2 इश्यू मेनबोर्ड पर होंगे, जबकि बाकी 8 इश्यू एसएमई प्लेटफॉर्म (SME IPO) के जरिए लॉन्च होंगे।
कौन-कौन से IPO होंगे लॉन्च?
एसएमई आईपीओ की लिस्ट लंबी है, जिसमें NIS Management, Globtier Infotech, Sattva Engineering Construction, Current Infraprojects, Oval Projects Engineering, Abril Paper Tech, Sneha Organics और Suggs Lloyd जैसी कंपनियां शामिल हैं। वहीं मेनबोर्ड के दो बड़े नाम Enlon Healthcare और Vikran Engineering हैं।
NIS Management IPO
यह इश्यू 25 अगस्त से खुलेगा और 28 अगस्त को बंद होगा। कंपनी ने प्राइस बैंड (NIS Management IPO Price Band) ₹105-111 तय किया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (NIS Management IPO GMP) करीब ₹7 चल रहा है। यह इश्यू SME कैटेगरी का है।
Globtier Infotech IPO
ग्लोबटियर इंफोटेक का IPO भी 25 अगस्त से खुलेगा और 28 अगस्त तक निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसका प्राइस बैंड ₹72 रखा गया है। हालांकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (Globtier Infotech IPO GMP) फिलहाल 0 है।
Sattva Engineering Construction IPO
यह IPO 26 अगस्त को खुलेगा और 29 अगस्त को बंद होगा। कंपनी ने प्राइस बैंड ₹70-75 रखा है। फिलहाल इसका GMP ₹15 चल रहा है। यह भी SME कैटेगरी में आ रहा है।
Current Infraprojects IPO
करंट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का IPO 26 अगस्त से खुलेगा और 29 अगस्त तक निवेशक इसमें बोली लगा सकेंगे। प्राइस बैंड ₹76-80 है और GMP काफी मजबूत यानी ₹40 चल रहा है। यह इश्यू SME प्लेटफॉर्म पर होगा।
Vikran Engineering IPO
मेनबोर्ड पर आने वाला विक्रान इंजीनियरिंग का IPO भी 26 अगस्त को खुलेगा और 29 अगस्त को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड ₹92-97 रखा गया है। GMP फिलहाल ₹18 दिख रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिल सकता है।