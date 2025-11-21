₹30 से कम वाले स्टॉक में आज लगा अपर सर्किट! 28 नवंबर को कंपनी ले सकती है बड़ी फैसला

Penny Stock: 654.04 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) के स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा है। सुबह 10:28 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 5 प्रतिशत चढ़कर 28.09 रुपये पर स्थिर है।

यह तेजी उस खबर के बाद आई जब कंपनी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आगामी शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 को होने वाली है।

इस मीटिंग में बोर्ड फंड जुटाने (Fund Raising) से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करेगा और अगर सब सही रहा तो इसे मंजूरी भी मिल सकती है।

फंड जुटाने के लिए कंपनी इक्विटी शेयर या ऐसे वारंट जारी कर सकती है जो आगे चलकर शेयरों में बदले जा सकें।

Integrated Industries Q2FY26 और H1FY26 Results

कंपनी ने मजबूत Q2FY26 और H1FY26 वित्तीय रिजल्ट पेश की है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट सेल्स 43% सालाना वृद्धि के साथ ₹286.86 करोड़ रहा जो पिछले साल ₹186.60 करोड़ था। इसके अलावा PAT भी 108% बढ़कर ₹29.89 करोड़ पर रहा।

H1FY26 के आधार पर देखें तो कंपनी का नेट सेल्स 64% बढ़कर ₹536.72 करोड़ रहा जबकि नेट प्रॉफिट दोगुना होकर ₹54.66 करोड़ हो गया।

Integrated Industries के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।