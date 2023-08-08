Block Deal की खबरों के बीच Inox Wind के शेयरों में 7% का उछाल

Inox Wind में हिस्सा बिक्री की खबरों के बीच शेयर में 7% की तेजी देखने को मिल रही है। ये ब्लॉक डील करीब 500 करोड़ रुपये की हो सकती है। इन खबरों के बाद शेयर में काफी तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई पर आईनॉक्स विंड के शेयर 209.85 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 6.90% बढ़कर 224.35 रुपये पर पहुंच गए। एक साल में ये स्टॉक 110% बढ़ा है। कंपनी के कुल 240.93 लाख शेयरों ने बीएसई पर 501.24 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

आईनॉक्स विंड पवन ऊर्जा के निर्माण में लगी कंपनी है। कंपनी पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। यह डब्ल्यूटीजी और पवन फार्म विकास सेवाओं के लिए निर्माण, खरीद और कमीशनिंग (ईपीसी) का काम करती है।