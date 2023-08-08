scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBlock Deal की खबरों के बीच Inox Wind के शेयरों में 7% का उछाल

Block Deal की खबरों के बीच Inox Wind के शेयरों में 7% का उछाल

आईनॉक्स विंड पवन ऊर्जा के निर्माण में लगी कंपनी है। कंपनी पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। यह डब्ल्यूटीजी और पवन फार्म विकास सेवाओं के लिए निर्माण, खरीद और कमीशनिंग (ईपीसी) का काम करती है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 8, 2023 13:24 IST
आईनॉक्स विंड के शेयरों में 7% का उछाल
आईनॉक्स विंड के शेयरों में 7% का उछाल

Inox Wind में हिस्सा बिक्री की खबरों के बीच शेयर में 7% की तेजी देखने को मिल रही है। ये ब्लॉक डील करीब 500 करोड़ रुपये की हो सकती है। इन खबरों के बाद शेयर में काफी तेजी देखने को मिल रही है।  बीएसई पर आईनॉक्स विंड के शेयर 209.85 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 6.90% बढ़कर 224.35 रुपये पर पहुंच गए। एक साल में ये स्टॉक 110% बढ़ा है। कंपनी के कुल 240.93 लाख शेयरों ने बीएसई पर 501.24 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

आईनॉक्स विंड पवन ऊर्जा के निर्माण में लगी कंपनी है। कंपनी पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। यह डब्ल्यूटीजी और पवन फार्म विकास सेवाओं के लिए निर्माण, खरीद और कमीशनिंग (ईपीसी) का काम करती है।

एक साल में कंपनी का स्टॉक 110% बढ़ा है
एक साल में कंपनी का स्टॉक 110% बढ़ा है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 8, 2023