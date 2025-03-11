scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारInfy Share Price: और टूटेगा दिग्गज आईटी स्टॉक? एक्सपर्ट से जान लीजिए टारगेट प्राइस

Infy Share Price: और टूटेगा दिग्गज आईटी स्टॉक? एक्सपर्ट से जान लीजिए टारगेट प्राइस

BT Bazaar को Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में भी यह स्टॉक है आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 11, 2025 11:16 IST

Infosys Share Price: दिग्गज आईटी कंपनी Infosys Limited का शेयर सुबह 10:42 बजे तक करीब 3.5% गिरकर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

BT Bazaar को Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में भी यह स्टॉक है आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। 

advertisement

Infosys Share Price

सुबह 10:42 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 3.44% या 58.45 रुपये टूटकर 1,643 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 3.36% या 57.25 रुपये गिरकर 1645.50 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 

Infosys Share Price Target

 Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा की Infosys ने अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट को ब्रेक किया है जिससे और गिरावट की उम्मीद है। एक्सपर्ट ने कहा कि इंफोसिस ने 1,718 रुपये के महत्वपूर्ण वीकली सपोर्ट को तोड़ दिया है, और लगातार दो सप्ताह तक इससे नीचे बंद हुआ है जो एक ब्रेकडाउन की पुष्टि करता है। 

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर 1,718 की ओर कोई भी रैली आती है तो लॉन्ग पोजिशन वाले निवेशक इससे Exit कर सकते हैं। अंशुल जैन ने कहा की नीचे की ओर, स्टॉक का अगला सपोर्ट 1,516.35 पर है, जो पिछले वीकली स्विंग लो पर है। लेकिन अगर यह लेवल बना रहता है, तो शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है लेकिन इससे नीचे जाने पर और अधिक कमजोरी आ सकती है। एक्सपर्ट ने कहा कि ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए और स्टॉक प्राइस पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए।

Infosys Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

हालांकि पिछले 1 साल में शेयर 2.5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है लेकिन पिछले 3 साल में 9 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 5 साल में शेयर 140 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 11, 2025