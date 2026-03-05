IT सेक्टर में कहां लगाएं दांव? Kotak ने बताए इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा सहित ये शेयर - डिटेल्स

ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने IT सेक्टर पर अपनी नई रिपोर्ट में Infosys, Tata Consultancy Services (TCS) और Tech Mahindra को टियर-1 कंपनियों में अपनी पसंद बताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इन कंपनियों के मौजूदा शेयर भाव में ग्रोथ की उम्मीद काफी कम दिख रही है, इसलिए वैल्यूएशन के लिहाज से इनमें निवेश का मौका बनता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Kotak के मुताबिक, मिड-टियर IT कंपनियों में Coforge और Hexaware उसके टॉप पिक्स हैं।

ब्रोकरेज नोट के अनुसार, Infosys, TCS और Tech Mahindra के शेयर अभी FY2028 की अनुमानित कमाई के करीब 16 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही इन कंपनियों में निवेशकों को करीब 4-5% का पेआउट यील्ड और 5-6% का फ्री कैश फ्लो (FCF) यील्ड भी मिल रहा है।

Kotak का कहना है कि इन वैल्यूएशन में बाजार पहले से ही कम ग्रोथ की उम्मीद को शामिल कर चुका है।

Tech Mahindra में इंडस्ट्री से तेज ग्रोथ की संभावना

रिपोर्ट के मुताबिक, Tech Mahindra के पास इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ से लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है।

वहीं मिड-टियर कंपनियों में Coforge FY2028 की कमाई के 18 गुना और Hexaware FY2028 की कमाई के 17 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं, जिन्हें ब्रोकरेज ने सस्ता बताया है।

AI की वजह से आने वाले साल में दबाव

Kotak ने कहा कि आने वाले साल में Gen AI का असर IT सर्विसेज इंडस्ट्री पर दिख सकता है। ब्रोकरेज ने FY2027-28 के लिए इंडस्ट्री में 3–3.5% रेवेन्यू डिफ्लेशन का अनुमान लगाया है, जो पहले 2-3% माना गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, तेज इनोवेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऑटोमेशन और डेवलपर कम्युनिटी में AI के तेजी से अपनाने से डिफ्लेशन का ऊपरी स्तर ज्यादा संभावित लगता है।

इन मान्यताओं के चलते Kotak ने FY2027-28 के लिए डॉलर रेवेन्यू अनुमान में 1-2% की कटौती की है।

कुछ रेटिंग में बदलाव

ब्रोकरेज ने Persistent Systems की रेटिंग Sell से बढ़ाकर Reduce कर दी है, क्योंकि अब इसके फेयर वैल्यू के मुकाबले गिरावट की गुंजाइश कम दिखती है।

BPO सेक्टर में Kotak ने Sagility पर ‘Buy’ बरकरार रखा है, जबकि EClerx और Firstsource Solutions पर ‘Reduce’ रेटिंग दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां फिलहाल लागत नियंत्रण के जरिए मुनाफा संभाल सकती हैं, लेकिन AI के बढ़ते इस्तेमाल से क्लाइंट्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी का फायदा वापस मांग सकते हैं, जिससे आगे चलकर ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।