Indoco Remedies Ltd Q3 Result: निवेशकों को लगा बड़ा झटका, मुनाफा से घाटे में आई कंपनी

Indoco Remedies Ltd. ने अपने वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी को एक बड़ा वित्तीय झटका लगा है। एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग के अनुसार, कंपनी मुनाफे से घाटे में चली गई है। पिछले साल की समान तिमाही में 16 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने वाली कंपनी को इस बार 28 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में भी गिरावट आई है। कंपनी की कुल कमाई पिछले साल के 459 करोड़ रुपये से घटकर इस बार 411 करोड़ रुपये हो गई है। इस कमी का असर कंपनी के मुनाफे पर भी पड़ा है, और इसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ है।

इंडोको रेमेडीज़ के EBITDA (आय से पहले ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अमॉर्टाइजेशन) में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। कंपनी का EBITDA पिछले साल के 62 करोड़ रुपये से घटकर केवल 12 करोड़ रुपये रह गया है। इसके परिणामस्वरूप EBITDA मार्जिन भी 13.7% से गिरकर 2.9% तक पहुंच गया है, जो कंपनी के लिए चिंताजनक संकेत है।

इसके अलावा, कंपनी ने 2 दिसंबर 2023 को जानकारी दी थी कि उसने यूके की क्लैरिटी फार्मा के साथ एक स्ट्रैटेजिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, इंडोको रेमेडीज़ अगले 18 महीनों में क्लैरिटी फार्मा के माध्यम से यूके में लगभग 20 नए उत्पाद लॉन्च करेगी। यह साझेदारी इंडोको को अपने प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में मदद करेगी, और कंपनी के मौजूदा B2B (बिजनेस टू बिजनेस) साझेदारों के साथ उत्पादों की सप्लाई भी जारी रखेगी।

कंपनी में हिस्सेदारी का बंटवारा

Indoco Remedies Ltd में हिस्सेदारी के आंकड़े के अनुसार, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 58.8% हिस्सेदारी है, जबकि रिटेल निवेशकों के पास 21.02%, घरेलू निवेशकों के पास 18.91%, विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास 1.25% और अन्य निवेशकों के पास 0.02% हिस्सेदारी है।

कंपनी के तिमाही नतीजों में आई गिरावट को लेकर निवेशकों में चिंता का माहौल है, और कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

शेयर का प्रदर्शन (Indoco Remedies Ltd Share Performance)

तीसरी तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के शेयर में बिकवाली आई, लेकिन थोड़ी देर बाद में इसमें खरीदारी देखने को मिली। करीब 3.06 बजे कंपनी के शेयर 0.32 फीसदी की तेजी के साथ 333.80 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 9.48 फीसदी गिर गए। वहीं, 6 महीने में स्टॉक में 2.42 तक की तेजी आई।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।