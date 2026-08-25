पुतिन के ऐलान से फर्टिलाइजर शेयरों में उछाल, इन कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत को फर्टिलाइजर की सप्लाई बढ़ाने के बयान के बाद मंगलवार को भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियों के शेयरों में तेज खरीदारी देखने को मिली। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर को भारतीय फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए खास तौर पर सप्लाई सिक्योरिटी के लिहाज से पॉजिटिव माना जा रहा है। निवेशकों की नजर अब इस बात पर है कि रूस से बढ़ी हुई सप्लाई का असर आने वाले समय में सेक्टर पर किस तरह पड़ता है।

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फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार तेजी

रूस से सप्लाई बढ़ने की खबर के बाद कई फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी तेजी आई। Rashtriya Chemicals & Fertilizers के शेयर में 8% तक की बढ़त देखने को मिली। वहीं Paradeep Phosphates का शेयर 7.5% तक चढ़ गया। Fertilisers & Chemicals Travancore में तो 17% तक की तेजी दर्ज की गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सप्लाई सिक्योरिटी के लिए पॉजिटिव खबर

Systematix Group के एनालिस्ट Harmish Desai ने एक नोट में कहा कि यह ताजा घटनाक्रम भारतीय फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। उनके मुताबिक इसका सबसे बड़ा फायदा सप्लाई सिक्योरिटी के मोर्चे पर हो सकता है।

हरमिश देसाई के अनुसार, सबसे अहम बात यह है कि रूस भारत को फर्टिलाइजर का निर्यात सिर्फ बनाए रखने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सप्लाई बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर को लेकर सहयोग और मजबूत होने की संभावना दिखती है।

लंबे समय के समझौतों की संभावना

एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि रूस और भारत के बीच फर्टिलाइजर को लेकर रिश्ते आगे और गहरे हो सकते हैं। इसमें लंबे समय के इंतजाम या समझौते भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो भारत के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर ज्यादा स्थिरता आ सकती है।