देश के सबसे महंगे Elcid Investments Stock पर आई बड़ी खबर!

स्मॉल कैप NBFC स्टॉक Elcid Investments पिछले दिनों खूब चर्चा में आया। ये स्टॉक देश का सबसे महंगा स्टॉक बनकर उभरा। अब कंपनी की ओर जुलाई-सितंबर 2024 की अवधि के लिए तिमाही नतीजों का एलान किया जा रहा है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 10, 2024 08:18 IST

स्मॉल कैप  NBFC स्टॉक Elcid Investments पिछले दिनों खूब चर्चा में आया। ये स्टॉक देश का सबसे महंगा स्टॉक बनकर उभरा। इसकी कीमत MRF Ltd. के शेयर की कीमत से भी काफी ज्यादा हो गई। अब कंपनी की ओर जुलाई-सितंबर 2024 की अवधि के लिए तिमाही नतीजों का एलान किया जा रहा है।

इस हफ्ते की शुरुआत में स्मॉल कैप कंपनी ने एलान किया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आने वाले हफ्ते में होगी, जिसमें जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के नतीजों पर मंजूरी दी जाएगी। कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि हम सूचित करते हैं कि हमारी कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार 12 नवंबर, 2024 को होने वाली है। इससे पहले भी कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे के बाद घोषित किए थे।

आपको बता दें कि कंपनी का अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स ने 25 रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि इंडस्ट्री में 708 प्रतिशत से ज्यादा का Dividend है। वित्त वर्ष 2023 के लिए भी स्मॉल कैप फर्म का डिविडेंड 25 रुपये रहा।

Elcid Investments Ltd एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है जो निवेश कंपनी की श्रेणी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ रजिस्टर्ड है। यह एशियन पेंट्स के प्रमोटर समूह का भी हिस्सा है। शेयर पिछले 52 वीक हाई 332,399 रुपये का रहा है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 10, 2024