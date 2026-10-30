IPO Market: अक्टूबर में भारत ने अमेरिका और हांगकांग को पछाड़ा, Jio के दम पर बना दुनिया का नंबर-1 IPO बाजार

भारत के IPO मार्केट ने अक्टूबर में नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के कई बड़े बाजारों में कंपनियां शेयर बाजार से पैसा जुटा रही हैं, लेकिन भारत ने इस मामले में बड़ी बढ़त हासिल की है। इस तेजी में बड़ी कंपनियों के साथ कई छोटी कंपनियों की भी हिस्सेदारी रही है। अक्टूबर में बने इन रिकॉर्ड्स से आने वाले महीनों में भी IPO मार्केट में हलचल बनी रह सकती है।

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अक्टूबर में जुटाए रिकॉर्ड ₹45,500 करोड़

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में भारतीय कंपनियों ने IPO के जरिए करीब 455 अरब रुपये यानी ₹45,500 करोड़ (4.8 अरब डॉलर) जुटाए। यह भारत में किसी एक महीने में IPO से जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, इस मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर रहा। अमेरिका में गुरुवार तक IPO से 2.1 अरब डॉलर और हांगकांग में 1.5 अरब डॉलर जुटाए गए।

Jio के IPO ने बनाया इतिहास

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज कंपनी Jio Platforms ने इस रिकॉर्ड में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने IPO से 302 अरब रुपये यानी ₹30,200 करोड़ जुटाए। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO रहा। शेयर बाजार में कमजोरी के बावजूद बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आम निवेशकों ने इसमें अच्छी दिलचस्पी दिखाई।

अक्टूबर में करीब 40 कंपनियों की लिस्टिंग

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में भारत की करीब 40 कंपनियां शेयर बाजार में उतरीं। यह संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा रही।

रिपोर्ट के अनुसार, साल की शुरुआत में भारत का IPO मार्केट दूसरे देशों के मुकाबले पीछे था। उस दौरान दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की बिक्री में तेजी थी।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, साल के दूसरे हिस्से में Jio Platforms और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जैसी बड़ी कंपनियों के IPO से भारत में रफ्तार बढ़ गई।

2025 का रिकॉर्ड टूटने के करीब

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियां इस साल अब तक IPO के जरिए करीब 18.26 अरब डॉलर जुटा चुकी हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में कंपनियों ने रिकॉर्ड 22.36 अरब डॉलर जुटाए थे। अब 2026 में भी यह रिकॉर्ड टूटने की संभावना बन रही है।

228 कंपनियां IPO की तैयारी में

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले महीनों में भी IPO मार्केट में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल 113 कंपनियों को शेयर बाजार में उतरने के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, 115 अन्य कंपनियों ने IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं।

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2027 में भी जारी रह सकती है तेजी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Jio जैसे बड़े IPO को निवेशकों से मिले अच्छे रिस्पॉन्स से दूसरी कंपनियों का भरोसा बढ़ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, इससे वे कंपनियां भी अपनी लिस्टिंग की योजना तेज कर सकती हैं, जो अभी सही मौके का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में भारत 2027 तक दुनिया के सबसे व्यस्त IPO बाजारों में बना रह सकता है।