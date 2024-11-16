गिरते बाजार में रॉकेट बनने वाले हैं ये 3 Stocks!

scorecardresearch
Delhi,UPDATED: Nov 16, 2024 12:43 IST
भारतीय बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली के बीच, निफ्टी पहले ही 27 सितंबर को अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 26,277 से 10% गिर चुका है और अब एक्सपर्ट्स भारत के प्रमुख सूचकांक के लिए 21,300 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। इस आधार पर 10 प्रतिशत की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में निवेशकों के लिए इस गिरावट के बाजार में कोई स्टॉक्स हैं, जहां खरीदारी की जा सकती है।

ब्रोकरेज फर्म Antique Research ने Q2 नतीजों के बाद ऐसे कुछ स्टॉक्स में BUY की राय दी है साथ ही एक स्टॉक में बड़े पोटेंशियल रिटर्न के साथ कवरेज की शुरुआत की है।

Kolte-Patil Developers

ब्रोकरेज रियल एस्टेट कंपनी पर काफी बुलिश है। इस स्टॉक में 71 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। मौजूदा शेयर का भाव 354 के आसपास है, टारगेट प्राइस ब्रोकरेज ने 618 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने अपने पुराने टारगेट प्राइस 596 को 4% बढ़ाया है। कंपनी के लिए मजबूत तिमाही रही है. सितंबर तिमाही में अभी तक इन्होंने सबसे ज्यादा तिमाही बुकिंग और लगातार हेल्दी कैश फ्लो जेनेरेशन देखी है।

Sunteck Realty

ब्रोकरेज दूसरे रियल्टी स्टॉक ब्रोकरेज पर काफी बुलिश है। शेयर अभी 494 रुपये पर कारोबार कर रहा है। इसपर ब्रोकरेज का बड़ा टारगेट 786 रुपये का है, जोकि बुधवार की क्लोजिंग 491 के मुकाबले 60 प्रतिशत का अपसाइड टारगेट है। ब्रोकरेज ने इसपर अपने पुराने टारगेट 759 से 4 प्रतिशत बढ़ाया है। कंपनी के लिए ये तिमाही अच्छी गई है।

CESC 

ब्रोकरेज Antique Research ने पावर कंपनी CESC में खरीदारी की राय दी है। कंपनी का शेयर अभी 175 के आसपास ट्रेड रहा है, इसमें 203 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है जोकि 16 प्रतिशत का अपसाइड है। कंपनी ने इस हफ्ते अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे. इस तिमाही में इसका बिजनेस स्थिर रहा है. 2QFY25 के लिए कंसो PAT सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़ा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 16, 2024