BHEL, Tata Power, NTPC, GAIL पर ब्रोकरेज ने ऐसा क्यों कहा?

ICICI Securities ने कहा कि स्टॉक्स 2025 में 'वॉलब ऑफ़ वरी' को पार करते हुए चढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बुल-मार्केट का माहौल कायम रह सकता है, जो 2024 में चुनावी मंदी से उबरने में संभव होगा। यह हालिया डॉलर की मजबूती के कमजोर होने, महंगाई के नियंत्रित होने और चालू खाता घाटे को भारत के लिए आरामदायक बने रहने की उम्मीद जताता है।

ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि हम मानते हैं कि भारतीय शेयरों के लिए 5 प्रतिशत की अर्निंग यील्ड उचित वैल्यू है, जो 20 गुना आगे की EPS और 2025 के अंत तक Nifty का लक्ष्य 26,300 तक पहुंचने का संकेत देता है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प की जीत की खुशी पलट सकती है, जैसा कि 2017 में हुआ था जब डॉलर इंडेक्स ने प्रारंभिक खुशी के बाद प्रॉफिट उलट दिए थे। इस तिमाही में यूएस बॉन्ड यील्ड का उछाल जारी रहना असंभावित है, क्योंकि महंगाई की दिशा अनुकूल है।

2025 के लिए स्टॉक पिक्स

ICICI सिक्योरिटीज़ को सर्विस, डिक्शनरी उपभोग और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में रुचि है। इसे Airtel Ltd, InterGlobe Aviation (IndiGo) Ltd, ITC Ltd, Mahindra & Mahindra (M&M), Infosys, Kajaria, Signatureglobal, LemonTree, Aurobindo Pharma और Piramal Pharma पसंद हैं।

इंडस्ट्री में ब्रोकरेज को Larsen & Toubro (L&T), BHEL, Tata Power Company Ltd, NTPC Ltd, JSW Steel Ltd, JSPL, Ambuja Cements Ltd, GAIL Ltd, HPCL, Navin Fluorine और Solar Industries पसंद हैं।

वित्तीय क्षेत्र में ICICI सिक्योरिटीज़ को HDFC Bank, SBI, Bajaj Finance, SBI Life और Angel One पसंद हैं।

ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और उपयोगिताओं जैसे क्षेत्रों में कैपेक्स-निर्भर स्टॉक्स 2025 में निवेश की मांग में पुनरुद्धार के सबसे बड़े लाभार्थी हो सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट, मेटल, ऑयल और तेल कंपनियों के मार्जिन जैसे वस्तुओं की कीमतों में रिकवरी और आधारभूत सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।