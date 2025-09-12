Stock to BUY: घरेलू ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने हाल ही में लिस्ट हुए Brigade Hotel Ventures Ltd (BHVL) पर कवरेज शुरू करते हुए ‘BUY’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹117 तय किया है जो आज के बंद भाव के हिसाब से 41% के अपसाइड की संभावना है।

शुक्रवार को यह शेयर बीएसई पर 0.34% या 0.28 रुपये गिरकर 83.30 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.14% या 0.12 रुपये टूटकर 83.41 रुपये पर बंद हुआ।

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की एसेट ओनरशिप स्ट्रैटेजी, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप और तेजी से बढ़ने की योजना उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इन वजहों से कंपनी का भविष्य मजबूत दिख रहा है।

पोर्टफोलियो और विस्तार योजना

जून 2025 तक BHVL के पास बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, मैसूरु और GIFT सिटी में कुल 1,604 कमरों के साथ 9 होटल चल रही हैं। FY25-29 के दौरान कंपनी 1,700 नई कमरे जोड़ने के लिए ₹3,400 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जिससे FY29 तक इसकी क्षमता लगभग 3,300 कमरों तक पहुंच जाएगी।

ब्रिगेड ग्रुप से हुआ प्रॉफिट

BHVL की पैरेंट कंपनी Brigade Enterprises Ltd एक बड़ी और कई क्षेत्रों में काम करने वाली रियल एस्टेट डेवलपर है। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि ऐसी मजबूत पैरेंट कंपनी होने से BHVL को कई फायदे मिलते हैं। जैसे कि इसे अच्छी जगहों पर जमीन मिलती है, मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट्स (जहां होटल, ऑफिस और दुकानें साथ होती हैं) का फायदा मिलता है, और साथ ही साझा सेवाएं जैसे HR, अकाउंटिंग आदि में ज्यादा कुशलता मिलती है।

हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट और सर्विस

BHVL का पोर्टफोलियो अप्पर अपस्केल, अपस्केल, अप्पर-मिडस्केल और मिडस्केल सेगमेंट पर केंद्रित है। इसकी प्रॉपर्टीज में फाइन डाइनिंग, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, MICE वेन्यू, स्पा, जिम और आउटडोर स्पेसेज जैसी सुविधाएं हैं।

वित्तीय अनुमान

EBITDA CAGR: FY25-28 के दौरान 20%

EBITDA मार्जिन: FY25 में 35.1% से FY28 में 37.7% तक (260bps विस्तार)

RevPAR ग्रोथ: मौजूदा होटलों के लिए ~8%

नए होटल व F&B योगदान: राजस्व का 9-10% (FY25 में F&B का हिस्सा 33%)

ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि जैसे ही FY28E से चेन्नई और हैदराबाद के प्रीमियम होटल्स ऑपरेशनल होंगे, कंपनी के मार्जिन और वैल्यूएशन मल्टीपल में विस्तार की संभावना है।”

वैल्यूएशन और जोखिम