scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹100 से कम वाले शेयर पर ICICI Securities ने शुरू की कवरेज, 41% अपसाइड का जताया भरोसा

₹100 से कम वाले शेयर पर ICICI Securities ने शुरू की कवरेज, 41% अपसाइड का जताया भरोसा

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की एसेट ओनरशिप स्ट्रैटेजी, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप और तेजी से बढ़ने की योजना उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इन वजहों से कंपनी का भविष्य मजबूत दिख रहा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 12, 2025 17:30 IST

Stock to BUY: घरेलू ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने हाल ही में लिस्ट हुए Brigade Hotel Ventures Ltd (BHVL) पर कवरेज शुरू करते हुए ‘BUY’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹117 तय किया है जो आज के बंद भाव के हिसाब से 41% के अपसाइड की संभावना है।

शुक्रवार को यह शेयर बीएसई पर 0.34% या 0.28 रुपये गिरकर 83.30 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.14% या 0.12 रुपये टूटकर 83.41 रुपये पर बंद हुआ।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की एसेट ओनरशिप स्ट्रैटेजी, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप और तेजी से बढ़ने की योजना उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इन वजहों से कंपनी का भविष्य मजबूत दिख रहा है।

पोर्टफोलियो और विस्तार योजना

जून 2025 तक BHVL के पास बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, मैसूरु और GIFT सिटी में कुल 1,604 कमरों के साथ 9 होटल चल रही हैं। FY25-29 के दौरान कंपनी 1,700 नई कमरे जोड़ने के लिए ₹3,400 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जिससे FY29 तक इसकी क्षमता लगभग 3,300 कमरों तक पहुंच जाएगी।

ब्रिगेड ग्रुप से हुआ प्रॉफिट

BHVL की पैरेंट कंपनी Brigade Enterprises Ltd एक बड़ी और कई क्षेत्रों में काम करने वाली रियल एस्टेट डेवलपर है। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि ऐसी मजबूत पैरेंट कंपनी होने से BHVL को कई फायदे मिलते हैं। जैसे कि इसे अच्छी जगहों पर जमीन मिलती है, मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट्स (जहां होटल, ऑफिस और दुकानें साथ होती हैं) का फायदा मिलता है, और साथ ही साझा सेवाएं जैसे HR, अकाउंटिंग आदि में ज्यादा कुशलता मिलती है।

हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट और सर्विस

BHVL का पोर्टफोलियो अप्पर अपस्केल, अपस्केल, अप्पर-मिडस्केल और मिडस्केल सेगमेंट पर केंद्रित है। इसकी प्रॉपर्टीज में फाइन डाइनिंग, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, MICE वेन्यू, स्पा, जिम और आउटडोर स्पेसेज जैसी सुविधाएं हैं।

वित्तीय अनुमान

  • EBITDA CAGR: FY25-28 के दौरान 20%
  • EBITDA मार्जिन: FY25 में 35.1% से FY28 में 37.7% तक (260bps विस्तार)
  • RevPAR ग्रोथ: मौजूदा होटलों के लिए ~8%
  • नए होटल व F&B योगदान: राजस्व का 9-10% (FY25 में F&B का हिस्सा 33%)

ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि जैसे ही FY28E से चेन्नई और हैदराबाद के प्रीमियम होटल्स ऑपरेशनल होंगे, कंपनी के मार्जिन और वैल्यूएशन मल्टीपल में विस्तार की संभावना है।”

वैल्यूएशन और जोखिम

  • टारगेट वैल्यूएशन: EV ₹4,350 करोड़ (18x Sep’27E EV/EBITDA ₹240 करोड़ पर, 20% डिस्काउंट)
  • टारगेट इक्विटी वैल्यू: ₹4,450 करोड़ या ₹117 प्रति शेयर
  • मुख्य जोखिम: होटल ऑक्युपेंसी या ARR में सुस्ती और नए प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में देरी
  •  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 12, 2025