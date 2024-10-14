scorecardresearch
Hyundai Motor IPO का क्रेज खत्म! ग्रे मार्केट में शेयर धड़ाम

NEW DELHI,UPDATED: Oct 14, 2024 11:57 IST
Hyundai Motor India (HMIL) का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बोली के लिए कल यानि मंगलवार 17 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। ₹27,856 करोड़ का यहे IPO शेयर बाजार का सबसे बड़ा IPO होगा, जो ₹1,865-₹1,960 प्रति शेयर की रेंज में बेचा जाएगा, जिसमें 7 शेयरों का लॉट होगा, जो कि 17 अक्टूबर तक होगा।

साल 2003 में लॉन्च हुए Maruti Suzuki India के बाद भारतीय कार बाजार का पहला IPO होगा। दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी Hyundai Motor कंपनी ने इस इश्यू को लॉन्च करने में दो दशकों से अधिक का समय लिया है, जो पूरी तरह से 14,21,94,700 इक्विटी शेयरों की बिक्री यानि OFS के लिए है। कंपनी का मार्केट वैल्यू लगभग ₹1.6 लाख करोड़ होगा।

ग्रे मार्केट में लगातार गिरावट
हालांकि देखते ही देखते कंपनी  ग्रे मार्केट में अपनी रफ्तार खो रहा है, क्योंकि प्रीमियम धीरे-धीरे गिर रहा है। ताजा की जानकारी के मुताबिक, Hyundai Motor India का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) सिर्फ ₹65 प्रति शेयर दिखा, जो निवेशकों के लिए उच्चतम प्राइस बैंड के ऊपर सिर्फ 3 प्रतिशत की मामूली लिस्टिंग का संकेत देता है। जबकि प्रीमियम वीकेंड से पहले GMP ₹150 से ऊपर था, जहां कुछ स्रोतों ने शुक्रवार को शेयर के लिए ₹175 का GMP बताया। लेकिन अब यहां गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं महीने की शुरुआत में GMP लगभग ₹500 था और जब IPO की आधिकारिक घोषणा की गई थी।

OFS और दूसरी चिंताएं
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ह्युंदै मोटर इंडिया का IPO पूरी तरह से मूल्यांकित है, लेकिन इसके मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लंबी अवधि में उचित रिटर्न दे सकता है। साथ ही, कंपनी के प्रमोटर्स के जरिए पूरी तरह से OFS इसकी आकर्षण को कम कर सकता है, क्योंकि पूरी रकम दक्षिण कोरिया में चली जाएगी और भारतीय इकाई को इश्यू से कुछ हासिल नहीं होगा।

ब्रोकरेज की राय

IIFL सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के मूल्यांकन भारत में दूसरी लिस्टेड OEMs के मुकाबले आकर्षक हैं। ह्युंदै अपने साथियों की तुलना में ऑपरेशनल में कई पहलुओं में बेहत दिखती है, लेकिन उनका मानना है कि MPV सेगमेंट में एक पोर्टफोलियो गैप है, जिसे जल्द ही संबोधित किया जा सकता है। हालाँकि, FY25 में PV इंडस्ट्री में संभावित कमजोरी एक बड़ी चिंता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
