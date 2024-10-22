Hyundai IPO: आज लिस्ट होंगे शेयर, लंबी अवधि के लिए खरीदने का मौका

हुंडई मोटर इंडिया के शेयर आज यानी मंगलवार को दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करेंगे। कंपनी के शेयर बाजारों में सपाट लिस्टिंग होने की संभावना है। ग्रे मार्केट के नवीनतम प्रीमियम से पता चलता है कि कंपनी आज देर रात म्यूटेड लिस्टिंग करने के लिए तैयार है।



हुंडई मोटर इंडिया के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में तेज गिरावट के बाद कुछ सुधार देखने को मिला है, जो इस बात का संकेत था कि इश्यू के लिए निराशाजनक रुचि के बाद जब इश्यू बोली के लिए बंद हुआ था, तब डिस्काउंट लिस्टिंग की ओर इशारा कर रहा था।

अधिकांश निवेशक, खास तौर पर एनआईआई और रिटेल निवेशक कुछ कारणों से पीछे हट गए, जैसे कि प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ऊंचे मूल्यांकन की चिंता, उसके बाद बिना किसी नए निर्गम के 100 प्रतिशत ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) घटक, जिससे नए निवेशकों के लिए कोई विकल्प नहीं बचा।

मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा कि बाजार में सपाट से लेकर नकारात्मक शुरुआत की बहुत अधिक संभावना है।

उन्होंने कहा, "सूचीबद्धता के दिन जल्दी लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए, हम सेक्टर की मांग और आपूर्ति परिदृश्य में अल्पकालिक अस्थिरता को जानते हुए भी इसे बनाए रखने की सलाह देते हैं। गैर-आवंटित निवेशकों के लिए, हम सलाह देते हैं कि वे कीमत स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें और देखें तथा बेहतर छूट वाले अवसरों के साथ इस क्षेत्र में फिर से आएं, क्योंकि दीर्घकालिक निवेशकों के लिए, हुंडई की विकास कहानी बरकरार है।"

हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच बोली के लिए चला था। पीवी प्लेयर ने 7 शेयरों के लॉट साइज के साथ 1,865-1,960 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। कार निर्माता ने अपनी प्राथमिक पेशकश के माध्यम से लगभग 27,856 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से इसकी दक्षिण कोरियाई मूल हुंडई मोटर कंपनी द्वारा 142,194,700 शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश (ओएफएस) थी।

इस इश्यू में बोली कम लगी और कुल मिलाकर इसे मात्र 2.37 गुना अभिदान मिला। योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए कोटा 6.97 गुना बुक किया गया, जबकि कर्मचारियों के लिए आरक्षण 1.74 गुना अभिदान मिला। बोली प्रक्रिया के दौरान गैर-संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में मात्र 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बोली लगी।

चेन्नई स्थित हुंडई मोटर इंडिया दक्षिण कोरिया के हुंडई मोटर समूह का हिस्सा है, जो यात्री वाहन बिक्री के आधार पर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) है। यह सेडान, हैचबैक, एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) जैसे मॉडल सहित चार पहिया यात्री वाहन बनाती और बेचती है।

ब्रोकरेज फर्मों का इस इश्यू पर सकारात्मक रुख है और वे लंबी अवधि के लिए निवेश करने का सुझाव दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया और मॉर्गन स्टेनली इंडिया हुंडई मोटर आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर थे, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज ने इश्यू के लिए रजिस्ट्रार की भूमिका निभाई।