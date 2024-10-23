scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹20 से ₹400 पर पहुंचा स्टॉक, इस कहते हैं Multibagger Stock!

₹20 से ₹400 पर पहुंचा स्टॉक, इस कहते हैं Multibagger Stock!

एक निवेशक ये ही चाहता है कि जिस शेयर में वो पैसा डाले, वो कम वक्त में मल्टीबैगर रिटर्न दे। एक ऐसा ही स्टॉक है, जिसने निवेशकों के इस तरह के सपने को पूरा किया है। बेहद कम वक्त में 20 रुपए से सीधा 400 के लेवल पर स्टॉक पहुंचा है।

Harsh Verma
Oct 23, 2024
Usha Martin शेयर करीब 2 साल पहले 141 रुपए का था। वहां से स्टॉक 180 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है और देखते ही देखते शेयर 400 के भाव के आसपास पहुंच गया है। मार्च 2020 में शेयर महज ₹20.40 का था, इस लेवल से स्टॉक में 3183 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

दमदार तेजी

पिछले एक दशक में 2024 को शामिल करते हुए Usha Martin ने 10 में से 8 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन CY21 में देखा गया, जब स्टॉक ने 145% की बढ़त दर्ज की है। उसके बाद CY23 में 73% की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा साल में उषा मार्टिन ने अपनी बुलिश स्थिति को जारी रखते हुए अब तक शेयरधारकों को 33% का शानदार रिटर्न दिया है।

खास तौर से 15 अक्टूबर को स्टॉक ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए ₹450 के लेवल को पहली बार पार किया और इसका रिकॉर्ड हाई लेवल ₹451 प्रति शेयर रहा।

बिजनेस मॉडल

Usha Martin की खासियत हाई क्वालिटी वाली वायर रोप, LRPC तार, वायर्स, प्री-स्ट्रेसिंग सॉल्यूएशन और केबल्स का प्रोडक्शन करने में विशेषज्ञता रखती है। साथ ही एड-फिटमेंट, एसेसरीज और संबंधित सर्विस देती है। कंपनी एक मैन्युफैक्चरर से खास स्टील वायर रोप सॉल्यूएशन प्रोवाइडर में बदल गई है। कंपनी का लक्ष्य विश्व भर में इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है। इस मकसद को रांची, होशियारपुर, सिलवासा, दुबई, बैंकॉक और यूके में स्थित अपने रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जरिए और मजबूत किया गया है।

कहां फोकस?

कंपनी हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की रणनीतिक योजना बना रही है। यह विस्तार क्रेन रोप, कॉम्पेक्ड रोप, प्लास्टिकयुक्त रोप, माइिंग रोप, और तेल  और समुद्री रोप जैसे प्रीमियम उत्पादों के उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तेजी से शहरीकरण और टियर-2 और स्मार्ट शहरों के लिए ग्रोथ योजनाएं भारत में लिफ्ट रोप मार्केट सेगमेंट में प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर बने रहेंगे, जहां कंपनी ने अपने ग्राहकों को तेजी से डिलीवरी देने के लिए अपनी सप्लाई चेन को इकट्ठा किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 23, 2024