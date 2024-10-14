HAL Share: इस अपडेट के बाद दौड़ा ये शेयर
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर आज खबरों में हैं, क्योंकि इस एयरोस्पेस कंपनी को महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) का दर्जा दिया गया है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर आज खबरों में हैं, क्योंकि इस एयरोस्पेस कंपनी को महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) का दर्जा दिया गया है। HAL के शेयर 2.22% बढ़कर 4545.90 रुपये पर पहुंच गए, जबकि पिछले बंद भाव 4446.85 रुपये था। मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक ने एक साल में 129% और दो साल में 287% की बढ़त हासिल की है। तीन साल में स्टॉक में 526% की उछाल आई है।
एचएएल भारत की 14वीं महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है, तथा वह बीएचईएल, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गई है। एचएएल रक्षा उत्पादन विभाग (डीओडीपी) के अधीन कार्य करता है।
लोक उद्यम विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "माननीय वित्त मंत्री ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को 14वें महारत्न सीपीएसई में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान, हेलीकॉप्टर, एयरो-इंजन, एवियोनिक्स, सहायक उपकरण और एयरोस्पेस संरचनाओं सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, ओवरहाल, उन्नयन और सर्विसिंग में लगा हुआ है। कंपनी के उत्पादों में HAWK, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA), SU-30 MKI, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर (IJT), डोर्नियर और HTT-40 शामिल हैं।