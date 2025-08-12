Highway Infrastructure Share Price: हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर ने मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार एंट्री की। स्टॉक आज शेयर बाजार में 67% के तगड़े प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। बीएसई पर शेयर ₹117 पर खुला, जो आईपीओ प्राइस ₹70 से 67.14% ज्यादा है। एनएसई पर यह ₹115 पर डेब्यू हुआ जो 60% का प्रीमियम है।

लिस्टिंग के बाद भी तेजी जारी रही और बीएसई पर शेयर ₹122.84 के 5% अपर सर्किट तक पहुंच गया, जिससे आईपीओ निवेशकों का प्रॉफिट 75.49% हो गया। एनएसई पर भी यह ₹120.75 पर 5% अपर सर्किट में लॉक हो गया।

यह प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों से ऊपर रहा। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹24 था, जो लगभग 33% लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा था।

IPO में भारी मांग

₹130 करोड़ के इस आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। तीन दिनों की बिडिंग के दौरान इश्यू 316.64 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी 164.48 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) 473.10 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) 432.71 गुना बुक हुए।

इस मेनबोर्ड आईपीओ का कुल इश्यू साइज ₹130 करोड़ था। कंपनी का प्लान फ्रेश इश्यू के जरिए 1.39 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹97.52 करोड़ वहीं ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 0.46 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹32.48 करोड़ जुटाना था।

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 5 से 7 अगस्त तक खुला था। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹65 - ₹70 रुपये और 211 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹13,715 का निवेश करना था।

Highway Infrastructure के बारे में

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HIL) की स्थापना 1995 में हुई थी। यह एक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो टोल कलेक्शन, EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी खासतौर पर सड़कों, हाईवे, पुलों और रिहायशी प्रोजेक्ट्स के निर्माण और रखरखाव में माहिर है।