Highway Infrastructure IPO: हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO बना हिट, अलॉटमेंट आज और लिस्टिंग पर मोटा फायदा मिलने के आसार

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर (Highway Infrastructure) का IPO हाल ही में निवेशकों के बीच काफी फोकस में रहा। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट रिजल्ट शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को आने वाला है। जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, उन्हें फंड कटने या IPO मैंडेट कैंसिल होने का मैसेज, अलर्ट या ईमेल 8 अगस्त तक मिल जाएगा।

जबरदस्त सब्सक्रिप्शन

इंदौर की इस कंपनी का IPO 5 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक खुला था। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर निर्धारित था। वहीं, आईपीओ के एक लॉट में 211 शेयर थे। कंपनी ने इस इश्यू से कुल ₹130 करोड़ जुटाए। इसमें ₹97.52 करोड़ का नया इश्यू और 46.40 लाख शेयरों की ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल थी।

इस IPO को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। कुल सब्सक्रिप्शन 300.60 गुना रहा। बड़े संस्थागत निवेशकों (QIBs) ने इसे 420.57 गुना, हाई नेटवर्थ निवेशकों (NIIs) ने 447.32 गुना और रिटेल निवेशकों ने 155.58 गुना सब्सक्राइब किया। कंपनी को 46.36 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन और करीब ₹33,759 करोड़ की बिड्स मिलीं।

कंपनी का कामकाज (About Highway Infrastructure)

1995 में शुरू हुई हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में रोड और हाइवे बनाने, टोल कलेक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी ने कई बड़े रोड, ब्रिज और हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और यह इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पकड़ रखती है।

ग्रे मार्केट में तगड़ी डिमांड (Highway Infrastructure IPO GMP)

बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹38-₹40 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग के दिन निवेशकों को करीब 54%-57% तक का फायदा मिल सकता है।

कब होगी लिस्टिंग (Highway Infrastructure IPO Listing Date)

रिफंड 11 अगस्त 2025 से शुरू होंगे और कंपनी के शेयर 12 अगस्त 2025 को NSE और BSE पर लिस्ट होंगे। इस IPO के लिए पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर हैं और बिगशेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार की भूमिका निभा रहे हैं।

अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने का तरीका (How to check Allotment Status)

निवेशक अपना अलॉटमेंट स्टेटस BSE की वेबसाइट या बिगशेयर सर्विसेज के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। BSE पर चेक करने के लिए, निवेशकों को अपनी एप्लीकेशन डिटेल और PAN भरकर सर्च करना होगा। बिगशेयर सर्विसेज के पोर्टल पर, एप्लीकेशन नंबर, बेनिफिशियरी ID या PAN ID डालकर अलॉटमेंट की जानकारी देखी जा सकती है।