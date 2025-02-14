Hexaware Technologies IPO Day 3 : ग्रे मार्केट में ठंडा रिस्पॉन्स! किसने कितना किया सब्सक्राइब? Allotment Date, Price Band

Hexaware Technologies IPO : आज इस मेनबोर्ड आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। यह ऑफर पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 12.36 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 8,750 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान कर रही है।

डिजिटल और टेक सर्विस कंपनी Hexaware Technologies Limited के IPO में रिटेल निवेशक सिर्फ 14,154 रुपये से निवेश कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन कम हुआ है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और क्या है अन्य आईपीओ डिटेल?

Hexaware Technologies IPO Dates

आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। यह ऑफर 12 फरवरी को खुला था।

Hexaware Technologies IPO Price Band

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 674-708 रुपये का है।

Hexaware Technologies IPO Lot Size

इस आईपीओ का 21 शेयरों का एक लॉट है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 14,154 रुपये का निवेश करना होगा।

Hexaware Technologies IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 17 फरवरी को हो सकता है।

Hexaware Technologies IPO Registrar

Kfin Technologies Limited इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

कैसा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस?

13 फरवरी शाम 6 बजे तक Qualified Institutional Buyer (QIB) ने 0.39 गुना, Non Institutional Investors (NII) ने 0.03 गुना, Retail Individual Investor (RII) ने 0.06 गुना और Employees ने 0.17 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ का कुल सब्सक्रिप्शन इस समय तक 0.15 गुना है।

Hexaware Technologies IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का आज का जीएमपी 2 रुपये है। इस हिसाब से BSE और NSE पर शेयर की लिस्टिंग 0.28% के प्रीमियम के साथ 710 रुपये पर हो सकता है।

Hexaware Technologies के बारे में

हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना 1992 में हुई थी। कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके डिजिटल और टेक सर्विस के साथ दुनिया भर के बिजनेस की मदद करती है।