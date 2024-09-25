इस शेयर में आई स्टॉक स्लिप्ट की खबर, 10 परसेंट की आई तेजी



HEG Limited के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी ने कहा कि उसने स्टॉक विभाजन के लिए शेयरधारकों की रिकॉर्ड तिथि के रूप में 18 अक्टूबर तय की है।

बुधवार को HEG के शेयर 10.14% बढ़कर 2544 रुपये पर पहुंच गए, जबकि पिछले सत्र में यह 2309.75 रुपये पर बंद हुआ था। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप 9679 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के बोर्ड ने इस साल अगस्त के मध्य में स्टॉक विभाजन को मंजूरी दे दी थी। बयान में कहा गया है कि कंपनी 10 रुपये मूल्य के शेयरों को 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित करेगी।

HEG ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का निर्माता है, जिसका उपयोग ईएएफ मार्ग के माध्यम से इस्पात उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जो अधिक परंपरागत ब्लास्ट फर्नेस या बीएफ मार्ग की तुलना में काफी कम प्रदूषण (तीन-चौथाई कम उत्सर्जन) करता है।