शेयर बाज़ारHDFC Share: निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक पर आई सबसे बड़ी बुलिश रिपोर्ट

HDFC Share: निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक पर आई सबसे बड़ी बुलिश रिपोर्ट

बीएनपी परिबास ने एचडीएफसी को लेकर अपना नया टारगेट प्राइस सुझाया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस बैंक के लिए अभी तक की सबसे बेहतरीन परिस्थितियां हैं। विदेशी ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 2,550 रुपये का टारगेट प्राइस सुझाया है। ब्रोकरेज ने 44 परसेंट अपसाइड की बात कही है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 25, 2024 18:12 IST
HDFC Share: निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक पर आई सबसे बड़ी बुलिश रिपोर्ट
HDFC Share: निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक पर आई सबसे बड़ी बुलिश रिपोर्ट

बीएनपी परिबास ने एचडीएफसी को लेकर अपना नया टारगेट प्राइस सुझाया है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस बैंक के लिए अभी तक की सबसे बेहतरीन परिस्थितियां हैं। विदेशी ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 2,550 रुपये का टारगेट प्राइस सुझाया है। ब्रोकरेज ने 44 परसेंट अपसाइड की बात कही है। 

एचडीएफसी सबसे बड़ा फायदा

बीएनपी परिबास ने कहा कि  रेट कट साइकिल में आने की वजह से एचडीएफसी सबसे बड़ा फायदे वाला साबित हो सकता है। बैंक के CASA में लोन मिक्स में ट्रेंड शिफ्ट होने से फायदा हो सकता है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि Q4FY26 में बैंक NIM 4 परसेंट तक जा सकता है। ब्रोकरेज को एचडीएफसी बैंक का ROA 1.9 परसेंट और ROE 16 परसेंट बढ़ने का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि CASA ग्रोथ तेजी की वावजूद इसको मोडरेट ही कहा जाएगा। 

Q3FY25 में NIM बॉटम आउट होने का अनुमान

ब्रोकरेज का कहना है कि Q3FY25 में NIM बॉटम आउट होने का अनुमान है और अगले क्वार्टर में 3-4 बीपीएस बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने अपने नोट में कहा, "एचडीएफसी बैंक को विशेष रूप से उच्च लागत वाले एनसीडी और एफडी की समाप्ति के कारण अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है, जो इसे अपनी मूल कंपनी से विरासत में मिला है।

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो ये शेयर एक महीने में 8.53 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 24.87 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने एक साल में 16.25 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
