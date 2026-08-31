HDFC Bank Share Outlook: सीईओ के एग्जिट के बाद Hold करें या Average? जानिए एक्सपर्ट की राय

HDFC Bank एक बार फिर निवेशकों के रडार पर है। बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन ने अक्टूबर में पद छोड़ने और अगले कार्यकाल की मांग नहीं करने का फैसला किया है। इससे देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में नेतृत्व बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।

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इस बीच बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Centrum Finverse के निलेश जैन का मानना है कि शेयर में हालिया गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बेहतर एंट्री का मौका बना सकती है।

लगातार दूसरे महीने कमजोर प्रदर्शन

लीडरशिप बदलाव की खबर से पहले ही HDFC Bank का शेयर दबाव में था। एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर ने लगातार दूसरे महीने कमजोर प्रदर्शन किया है और अगस्त में करीब 4% नीचे आया है। बैंक के मजबूत बाजार वजन के बावजूद यह प्रदर्शन निकट अवधि में कमजोर सेंटीमेंट दिखाता है।

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एक्सपर्ट के मुताबिक बैंक पहले से ग्रोथ, मर्जर के बाद के इंटीग्रेशन और प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं के बीच आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नेतृत्व की निरंतरता और आगे की रणनीति बाजार के लिए अहम संकेत होंगे।

करीब 30% करेक्शन के बाद बदला नजरिया

निलेश जैन के मुताबिक, भले ही शॉर्ट टर्म का तकनीकी सेटअप कमजोर है, लेकिन शेयर में पहले की ऊंचाई से आई गिरावट ने इसका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर किया है।

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एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर पहले करीब ₹1,000 के स्तर तक पहुंचा था और वहां से लगभग 30% करेक्ट हो चुका है। ऐसे में छोटी अवधि की अस्थिरता झेल सकने वाले निवेशकों के लिए यह शेयर ज्यादा आकर्षक हो सकता है।

₹700-705 का स्तर अहम

मौजूदा निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की सलाह जल्दबाजी में शेयर बेचने की नहीं है। उन्होंने ₹700-705 के दायरे को अहम मल्टी मंथ सपोर्ट जोन बताया है। उनके मुताबिक, मौजूदा होल्डिंग को बनाए रखा जा सकता है और धीरे-धीरे पोजिशन बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।

आने वाले समय में उत्तराधिकार प्रक्रिया के कारण HDFC Bank सुर्खियों में बना रह सकता है। हालांकि, मौजूदा कमजोरी को शेयर से पूरी तरह बाहर निकलने की वजह नहीं माना जा रहा।