5 साल में 16650% का दमदार रिटर्न! Q2 रिजल्ट के बाद रडार पर ₹50 से कम के शेयर वाला ये रियल एस्टेट स्टॉक
खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 2:53 बजे तक बीएसई पर 5.69% या 1.82 रुपये गिरकर 30.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। जानिए कैसा है Q2 रिजल्ट.
Real Estate Stock: रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) के शेयर में आज 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 2:53 बजे तक बीएसई पर 5.69% या 1.82 रुपये गिरकर 30.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Hazoor Multi Projects Q2 FY26 Results
कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की बिक्री 33.30% गिरकर ₹102.11 करोड़ रह गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹153.08 करोड़ थी। कंपनी ने बताया कि उसे इस बार ₹9.93 करोड़ का नेट लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹11.02 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।
Q2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 11.86% से गिरकर -3.86% पर आ गया। PBDT ₹16.37 करोड़ के मुनाफे से घटकर ₹9.65 करोड़ के घाटे में बदला, जबकि PBT भी ₹14.77 करोड़ के प्रॉफिट से ₹11.05 करोड़ के नुकसान में चला गया।
Hazoor Multi Projects Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 40 प्रतिशत फिसला है। हालांकि पिछले 3 साल के दौरान शेयर 210 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 16650 प्रतिशत चढ़ा है।
Hazoor Multi Projects के बारे में
यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जो मुख्य रूप से सड़कों, हाईवे प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करती है। कंपनी का फोकस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट पर है, जिसमें हाईवे, ब्रिज, और अन्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। Hazoor Multi Projects ने अपने कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स के जरिए धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति मजबूत की है।