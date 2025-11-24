HAL Share Price: दुबई एयर शो 2025 के दौरान तेजस लड़ाकू विमान के प्रदर्शन के वक्त शुक्रवार को हुए हादसे के बाद सोमवार के शुरुआती कारोबार में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के शेयर करीब 9% टूट गए। अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई थी।

BSE पर शुरुआती मिनटों में HAL के शेयर 8.48% गिरकर ₹4,205.25 पर आ गए और कंपनी का मार्केट कैप घटकर ₹2.81 लाख करोड़ रह गया। मई 2025 के ₹5,166 के 52 Week High से स्टॉक अब तक 19% फिसल चुका है और पिछले 10 दिनों में ही 15% गिरा है।

शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना का कारण Negative-G manoeuvre माना जा रहा है, जबकि वायुसेना ने सटीक कारण पता करने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बनाई है।

ब्रोकरेज फर्म Choice Broking ने कहा कि हाई-परफॉर्मेंस डेमो फ्लाइट्स में जोखिम हमेशा मौजूद रहता है और यह घटना तेजस प्रोग्राम में किसी स्ट्रक्चरल कमी की ओर इशारा नहीं करती। ब्रोकरेज ने माना कि एक्सपोर्ट पर अस्थायी असर पड़ सकता है।

Choice Broking ने रिपोर्ट में लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि HAL के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मजबूत बने रहेंगे। कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता, ऑर्डर विजिबिलिटी और भारत की रक्षा आधुनिकीकरण में इसकी रणनीतिक भूमिका इसे सहारा देती है। निकट भविष्य में फोकस घरेलू डिलीवरी और Tejas Mk1A के उत्पादन बढ़ाने पर रहेगा।

HAL Share Price Target

ब्रोकरेज Choice Broking ने HAL पर ₹5,570 के टारगेट प्राइस के साथ BUY कॉल दोहराई है।

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म Elara Capital ने भी कहा कि तेजस दुर्घटना भावनात्मक असर ला सकती है, लेकिन ऑर्डर बुक, इनफ्लो और एग्जीक्यूशन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि घटना मिशन मोड में नहीं बल्कि एयर शो के दौरान हुई है।

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर ₹5,680 का टारगेट प्राइस देते हुए BUY रेटिंग बनाए रखी है।

HAL Q2 FY26 Results

जुलाई-सितंबर FY26 तिमाही में HAL का कंसो नेट प्रॉफिट 10.5% बढ़कर ₹1,669.07 करोड़ रहा था, जबकि ऑपरेशनल राजस्व 11% बढ़कर ₹6,628.61 करोड़ पहुंचा। हालांकि, Ebitda 5% घटकर ₹1,558 करोड़ रहा और मार्जिन 23.5% पर रहा था।