HAL, Indian Bank, LIC: इन PSU stocks पर आ गए नए टारगेट्स

भारतीय बाजारों में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। वैश्विक संकेत भी पॉजिटिव हैं। ऐसे में तीन सरकारी शेयरों पर YES Securities की ओर से क्या सलाह दी गई है, आइये जानते हैं।

कुछ प्रमुख पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) शेयर, जैसे Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), Life Insurance Corporation of India (LIC) and Indian Bank, आज के सत्र में ट्रेडर्स के ध्यान का केंद्र बने रह सकते हैं। YES सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इन शेयरों पर राय रखी है।

Hindustan Aeronautics | खरीदें | टार्गेट प्राइस: ₹4,880 | स्टॉप लॉस: ₹4,190

HAL ने हाल ही में कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे की ओर ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिखाया है और यह वर्तमान में डेली चार्ट पर 200 और 50 SMA के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है। डेली RSI ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है, जो ब्रेकआउट को मजबूत करता है। पूरा ट्रेंड ऊपर की ओर दिख रहा है और आने वाले दिनों में मामूली उतार-चढ़ाव खरीदारों के लिए अनुकूल वातावरण दे रहा है। इसलिए, हम HAL को ₹4,400-4440 के आसपास डिप पर खरीदने की सलाह देते हैं, ₹4,190 के स्टॉप लॉस के साथ और ₹4,880 के संभावित टार्गेट के लिए।

Indian Bank | सावधानी | रजिस्टेंस: ₹600 | सपोर्ट: ₹495

इंडियन बैंक पिछले चार-पाँच हफ्तों से साइडवेज कंसोलिडेशन में है, जिसमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है। डेली चार्ट पर, इसने ₹595-600 के रेंज में महत्वपूर्ण रजिस्टेंस का सामना किया है। वीकली चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की बार-बार बनावट बाजार की अस्थिरता दिखाती है। इसके उलट ₹495 स्तर के आसपास एक महत्वपूर्ण सपोर्ट आधार बना है, जो इसके पूर्व स्विंग लो के पास है। इसलिए, किसी भी दिशा में निर्णायक ब्रेकआउट की उम्मीद की जा रही है, ताकि स्पष्ट ट्रेंड स्थापित हो सके।

Life Insurance Corporation of India (LIC) | खरीदें | टार्गेट प्राइस: ₹990 | स्टॉप लॉस: ₹870

LIC ने हाल ही में ₹1,222 के शिखर से महत्वपूर्ण गिरावट देखी है और अब यह डेली चार्ट पर 50 प्रतिशत फिबोनाच्ची रिट्रेसमेंट के पास है, जो एक मजबूत सपोर्ट स्तर के रूप में कार्य करता है और अक्सर एक मजबूत रिबाउंड का कारण बनता है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में, स्टॉक ने ताकत प्राप्त करना शुरू किया है, जो इस ऐतिहासिक ट्रेंड को मजबूत करता है। तकनीकी दृष्टिकोण से संकेत ओवरसोल्ड स्थितियों से पलटने के बाद रिबाउंड मूव दिखा रहे हैं, जो स्टॉक में बुलिश रिवर्सल की संभावना को संकेत करते हैं। इसलिए हम LIC को ₹905-915 के आसपास खरीदने की सलाह देते हैं, ₹870 के स्टॉप लॉस के साथ और ₹990 के संभावित टार्गेट के लिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।