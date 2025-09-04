GST cut Impact: जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद गुरुवार को स्टेशनरी और FMCG स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। Kokuyo Camlin, Flair, Britannia Industries और Colgate-Palmolive जैसी कंपनियों के शेयरों में 7% तक उछाल आया।

स्टेशनरी स्टॉक्स में उछाल

स्टेशनरी सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक्स में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। Kokuyo Camlin 10.58% उछलकर ₹128.45 पर पहुंच गया। वहीं, Flair Writing Industries 3.87% बढ़कर ₹333.80 और DOMS Industries 3.78% चढ़कर ₹2,597.10 पर बंद हुए। इसके अलावा, Linc Ltd में भी 1.48% की बढ़त दर्ज की गई और इसका शेयर ₹130.65 तक पहुंच गया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जैसे पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और एक्सरसाइज बुक्स पर जीएसटी दर 12% से घटाकर शून्य '0' कर दी गई है। वहीं ज्योमेट्री बॉक्स पर दर 12% से घटाकर 5% की गई। JM Financial ने कहा कि यह बदलाव DOMS के लिए खासतौर पर पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स उसकी कुल बिक्री का लगभग 50% हिस्सा बनाते हैं।

FMCG और पैकेज्ड फूड कंपनियां

एफएमसीजी और पैकेज्ड फूड कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली, क्योंकि ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, इंस्टैंट नूडल्स, फ्रूट जूस और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर आउटपुट टैक्स में 7% की कटौती हुई है। इसका असर शेयर बाजार में साफ दिखा, जहां Bikaji Foods 2.58% बढ़कर ₹803.95, Gopal Snacks 2.73% चढ़कर ₹374.25, Nestle India 2.88% बढ़कर ₹1,229 और Dabur India 3.48% उछलकर ₹562.30 पर पहुंच गए।

बिस्किट और चॉकलेट्स

सरकार ने पैकेज्ड वॉटर, चॉकलेट्स, इंस्टैंट कॉफी और बिस्किट्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। JM Financial का कहना है कि इस कदम से कंपनियों को कीमतों में बड़ी कटौती करनी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।

इसका असर शेयरों पर भी दिखा, जहां Britannia Industries 4.70% चढ़कर ₹6,190 पर पहुंच गया। वहीं, Nestle India को भी इस टैक्स कटौती से बड़ा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स

सरकार ने हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट और टूथब्रश पर भी जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है, जिसका असर एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों पर दिखा।

Colgate-Palmolive (India) 4.24% उछलकर ₹2,482 पर बंद हुआ, जबकि HUL 1.47% बढ़कर ₹2,703.10 और Jyothy Labs 2.23% चढ़कर ₹343.85 तक पहुंच गया। हालांकि, Godrej Consumer Products में कमजोरी रही और यह 1% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था।

JM Financial ने कहा कि ओरल केयर में Colgate को सबसे अधिक फायदा होगा, उसके बाद HUL और Dabur को भी प्रॉफिट होगा।हालांकि, डिटर्जेंट और हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड्स पर जीएसटी कटौती नहीं होने से HUL, GCPL और Jyothy Labs के लिए यह निगेटिव रहा।