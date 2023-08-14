GRSE, Mazagon Dock, Zen Tech, Divis में आज रही तेजी, जानिए वजह

सोमवार के कारोबार में ज्यादातर डिफेंस शेयरों में तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी Sika Interplant Systems Ltd. में हुई। स्टॉक 19.19% उछलकर 813.80 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 970 रुपये के एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर इस शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "सिका इंटरप्लांट ने हाल के दिनों में Unnat Engineering उत्पादों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण नए ऑर्डर हासिल किए हैं। व्यक्तिगत शेयरों में, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (जीआरएसई) के शेयरों में भी आज तेजी से वृद्धि हुई। स्टॉक 14.31% बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 666.45 रुपये पर पहुंच गया। आज की तेज बढ़त कंपनी द्वारा जून तिमाही (Q1 FY24) में मजबूत आंकड़े पेश करने के बाद आई है।

वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में GRSE का शुद्ध लाभ 52.81% बढ़कर 76.68 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 50.18 करोड़ रुपये था। कंपनी का राजस्व भी 30.38% बढ़कर 755.90 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 579.77 करोड़ रुपये था।

Mazagon Dock Shipbuilders Limited 10.28% बढ़कर 1,919 रुपये के एक दिन के उच्च मूल्य पर पहुंच गया। Q1 FY24 में, राज्य द्वारा संचालित फर्म ने साल-दर-साल (YoY) 39.80% की वृद्धि के साथ 314.30 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

Zen Technologies Ltd. के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्टॉक 827.75 रुपये के ऊपरी मूल्य बैंड पर बंद था। कंपनी ने कहा कि उसे रक्षा मंत्रालय से जीएसटी सहित 64.97 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर 55.06 करोड़ रुपये) का ऑर्डर मिला है। Zen Technologies Ltd. के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई

रॉसेल इंडिया लिमिटेड 6.98% बढ़कर 441.20 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। डीसीएक्स इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड, तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड 1.63 प्रतिशत तक चढ़ गए। ब्रोकरेज कंपनी फिलिप कैपिटल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अगले 6-8 वर्षों में 110 अरब डॉलर के सौदे के अवसर दिख सकते हैं। इसके साथ ही रिजल्ट के बाद Divis Lab में भी तेजी देखने को मिली।

