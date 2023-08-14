scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारGRSE, Mazagon Dock, Zen Tech, Divis में आज रही तेजी, जानिए वजह

GRSE, Mazagon Dock, Zen Tech, Divis में आज रही तेजी, जानिए वजह

ब्रोकरेज कंपनी फिलिप कैपिटल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अगले 6-8 वर्षों में 110 अरब डॉलर के सौदे के अवसर दिख सकते हैं। इसके साथ ही रिजल्ट के बाद Divis Lab में भी तेजी देखने को मिली।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2023 17:58 IST
सोमवार के कारोबार में ज्यादातर डिफेंस शेयरों में तेजी देखने को मिली
सोमवार के कारोबार में ज्यादातर डिफेंस शेयरों में तेजी देखने को मिली

सोमवार के कारोबार में ज्यादातर डिफेंस शेयरों में तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी Sika Interplant Systems Ltd. में हुई। स्टॉक 19.19% उछलकर 813.80 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 970 रुपये के एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर इस शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "सिका इंटरप्लांट ने हाल के दिनों में Unnat Engineering उत्पादों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण नए ऑर्डर हासिल किए हैं। व्यक्तिगत शेयरों में, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (जीआरएसई) के शेयरों में भी आज तेजी से वृद्धि हुई। स्टॉक 14.31% बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 666.45 रुपये पर पहुंच गया। आज की तेज बढ़त कंपनी द्वारा जून तिमाही (Q1 FY24) में मजबूत आंकड़े पेश करने के बाद आई है।

advertisement

Also Read: सात EV कंपनियों को 9000 करोड़ का घाटा !

वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में GRSE का शुद्ध लाभ 52.81% बढ़कर 76.68 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 50.18 करोड़ रुपये था। कंपनी का राजस्व भी 30.38% बढ़कर 755.90 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 579.77 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में GRSE का शुद्ध लाभ 52.81% बढ़कर 76.68 करोड़ रुपये हो गया
वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में GRSE का शुद्ध लाभ 52.81% बढ़कर 76.68 करोड़ रुपये हो गया

Mazagon Dock Shipbuilders Limited 10.28% बढ़कर 1,919 रुपये के एक दिन के उच्च मूल्य पर पहुंच गया। Q1 FY24 में, राज्य द्वारा संचालित फर्म ने साल-दर-साल (YoY) 39.80% की वृद्धि के साथ 314.30 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

Mazagon Dock 10.28% बढ़कर 1,919 रुपये के एक दिन के उच्च मूल्य पर पहुंच गया
Mazagon Dock 10.28% बढ़कर 1,919 रुपये के एक दिन के उच्च मूल्य पर पहुंच गया

Zen Technologies Ltd. के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्टॉक 827.75 रुपये के ऊपरी मूल्य बैंड पर बंद था। कंपनी ने कहा कि उसे रक्षा मंत्रालय से जीएसटी सहित 64.97 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर 55.06 करोड़ रुपये) का ऑर्डर मिला है।

Zen Technologies Ltd.​​​​​​​ के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई
Zen Technologies Ltd. के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई

रॉसेल इंडिया लिमिटेड 6.98% बढ़कर 441.20 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। डीसीएक्स इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड, तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड 1.63 प्रतिशत तक चढ़ गए। ब्रोकरेज कंपनी फिलिप कैपिटल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अगले 6-8 वर्षों में 110 अरब डॉलर के सौदे के अवसर दिख सकते हैं। इसके साथ ही रिजल्ट के बाद Divis Lab में भी तेजी देखने को मिली।

Also Read: आज कौन से हैं खबरों वाले शेयर, HDFC, CarTrade, Vodafone, Divis पर होगी नजर

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 14, 2023