IKIO लाइटिंग की शानदार लिस्टिंग, IPO मूल्य से 38% प्रीमियम पर लिस्ट

Newsशेयर बाज़ारIKIO लाइटिंग की शानदार लिस्टिंग, IPO मूल्य से 38% प्रीमियम पर लिस्ट

IKIO लाइटिंग के शेयरों ने शुक्रवार को एक्सचेंजों पर शानदार शुरुआत की, क्योंकि कंपनी के शेयर 392.5 रुपये पर लिस्ट हुए। निवेशकों को लिस्टिंग पर करीब 37.71% या 107.5 रुपये का प्रीमियम मिला। स्टॉक ऑफर प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 37.19% ऊपर 391 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ।

New Delhi,UPDATED: Jun 16, 2023 12:30 IST
IKIO लाइटिंग के शेयरों ने शुक्रवार को एक्सचेंजों पर शानदार शुरुआत की, क्योंकि कंपनी के शेयर  392.5 रुपये पर लिस्ट हुए।निवेशकों को लिस्टिंग पर करीब 37.71% या 107.5 रुपये का प्रीमियम मिला। स्टॉक ऑफर प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 37.19% ऊपर 391 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। 350 करोड़ रुपये के नए इश्यू और 90 लाख इक्विटी शेयरों के ऑफर ऑफ सेल (ओएफएस) के साथ 607 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। इश्यू को 67 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) श्रेणी को 163.58 गुना सब्सक्राइब किया गया, गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 63.35 गुना बोलियां मिलीं और खुदरा निवेशकों का कोटा 13.86 गुना सब्सक्राइब हुआ। 

Also Read: Indian Hotels पर अभी ब्रोकरेज बुलिश, पहले ही बन चुका है मल्टीबैगर

IKIO लाइटिंग ग्राहकों को उत्पादों का डिजाइन, विकास, निर्माण और आपूर्ति करता है, जो फिर इन उत्पादों को अपने ब्रांड के तहत वितरित करते हैं। वित्त वर्ष 20-22 में एलईडी लाइटिंग सेगमेंट की अगुवाई में कंपनी का समेकित राजस्व 23% सीएजीआर से बढ़ा, जो इसी अवधि के दौरान 24% सीएजीआर से बढ़ा है। कंपनी बाजार से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर्जे को चुकाने में और नए प्लांट्स लगाने में करेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
