Newsशेयर बाज़ारGQG के पास हैं अब 26,000 करोड़ रुपये के Adani शेयर

GQG के पास हैं अब 26,000 करोड़ रुपये के Adani शेयर

जैन ने दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि जीक्यूजी मूल्यांकन के आधार पर पांच साल के भीतर अदानी समूह में परिवार के बाद सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनना चाहता है। GQG पार्टनर्स ने सबसे पहले मार्च की शुरुआत में अदानी समूह के चार शेयरों में 15,446 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह बड़ा निवेश वास्तव में Hindenburg Research की रिपोर्ट के बाद आया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2023 16:51 IST
GQG Partners ने पिछले कुछ महीनों में Adani Group में अपनी हिस्सेदारी को काफी बढ़ाया है

Rajiv Jain के नेतृत्व वाले GQG Partners ने पिछले कुछ महीनों में Adani Group में अपनी हिस्सेदारी को काफी बढ़ाया है। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स में GQG की हिस्सेदारी करीब 26,000 करोड़ रुपये हो चुकी है। जैन ने दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि जीक्यूजी मूल्यांकन के आधार पर पांच साल के भीतर अदानी समूह में परिवार के बाद सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनना चाहता है।

GQG पार्टनर्स ने सबसे पहले मार्च की शुरुआत में अदानी समूह के चार शेयरों में 15,446 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह बड़ा निवेश वास्तव में Hindenburg Research की रिपोर्ट के बाद आया था। रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर "दशकों तक स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी" का आरोप लगाया गया था। अदानी समूह ने रिपोर्टों को गलत और बदनाम करने वाली बताया था। 

GQG ने मई में $500 मिलियन के अदानी स्टॉक खरीदे

GQG ने मई में $500 मिलियन के अदानी स्टॉक खरीदे। जून में इसमें 1 अरब डॉलर मूल्य के अडाणी शेयर और जुड़ गए। जुलाई की शुरुआत में, GQG पार्टनर्स ने कहा कि अदानी ट्रांसमिशन में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 6.54% हो गई है। बुधवार की कीमत पर उस 6.54 फीसदी हिस्सेदारी की कीमत 5,887.32 करोड़ रुपये थी। अंबुजा सीमेंट्स और अदानी पोर्ट्स के मामले में, जीक्यूजी पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड के पास 1,202 करोड़ रुपये और 1,710 करोड़ रुपये के शेयर थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
