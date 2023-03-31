IAS-IPS ऑफिसर्स के लिए सरकार का फरमान

देश में निवेश करने के कई विकल्प हैं। लेकिन बाजार में मौजूद दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले पिछले कई सालों में शेयर बाजार में लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। ऐसा माना जाता है कि शेयर बाजार में जोखिम के साथ-साथ निवेशकों को शानदार रिटर्न भी मिलता है और साथ ही शेयर बाजार को महंगाई को मात देने वाली कमाई का भी मौके माना जाता है यही वजह है कि अलग-अलग पेशों के लोग भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। कोरोना काल से शेयर मार्केट में युवा रिटेल निवेशकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी, 2023 तक डीमैट खातों की संख्या 12 करोड़ के पार कर गई है।

advertisement

इसमें आम से लेकर खास तक शामिल हैं और सभी की कोशिश होती है कि शेयर मार्केट में निवेश करके वैकल्पिक कमाई का स्रोत तैयार किया जाए। ऐसे लोगों में कई सारे IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अब ऐसे अधिकारियों के लिए सरकार ने नया फरमान जारी किया है। शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले इन अधिकारियों को अब सरकार के नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।



केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भेजे गए इस आदेश में कहा गया है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के मामले में किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में किए गए लेन-देन पर नजर रखने में प्रशासनिक प्राधिकरणों को सक्षम बनाने के मकसद से ये निर्णय लिया गया है कि अगर एक कैलेंडर ईयर के दौरान किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में किए गए लेन-देन की वैल्यू 6 महीने के बेसिक सरकारी भुगतान से ज्यादा हो जाता है तो इसकी जानकारी आदेश के साथ बताए गए परफॉर्मा में संबंधित प्राधिकरणों को हर साल देनी होगी।



मंत्रालय के आदेश में ये कहा गया है कि कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश को लेकर सट्टा नहीं लगाएंगे, लेकिन ये प्रावधान मौके-बेमौके पर किए गए वैसे निवेश पर लागू नहीं है। आदेश में ये भी साफ किया गया है कि अगर किसी एक शेयर, स्टॉक या निवेश में बार-बार पैसे लगाए जाते हैं, तो उसे सट्टा माना जाएगा। साथ ही अगर कोई अधिकारी शेयर, डिबेंचर या मार्केट से जुड़े दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में दो सैलरी से ज्यादा की रकम निवेश करता है तो उसे इस लेनदेन की जानकारी सरकार को साझा करनी होगी।