Goldman Sachs ने बताया अमेरिका-चीन ट्रेड वार से दुनिया में कैसे मचेगी उथल पुथल?

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर गहरा सकता है। इसके फायदे नुकसान दुनियाभर में देखे जाएंगे जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन दुनिया में इससे उथल-पुथल मचेगी वहीं भारत के लिए ये तनाव अच्छी खबर साबित हो सकता है। गोल्डमैन सैश की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति इस ग्लोबल संकट के बीच स्थिर रह सकती है।

गोल्डमैन सैश की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक होगी और कई देशों की ग्रोथ में गिरावट आ सकती है। लेकिन भारत के लिए इससे अलग स्थिति पैदा होने वाली है। बीते कुछ साल में भारत ने आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा दिया है जिससे

आयात पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 6.3 फीसदी तक कम होने के बावजूद दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर है। वहीं भारत की घरेलू बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था इसे बाहरी झटकों से भी बचाती है।



गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट में RBI की भूमिका को अहम बताया गया है। इसमें RBI ने महंगाई कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं जिससे लोन तो महंगे हुए हैं लेकिन अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। अब 2025 में RBI की तरफ से धीरे-धीरे ब्याज दरों में कमी आने के आसार हैं जिससे फरवरी-अप्रैल में रेपो रेट आधा परसेंट कम हो सकता है। जिससे बैंकों की उधार दरें भी पौना परसेंट तक कम हो सकती हैं।

वैसे भी डॉलर की मजबूती और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए RBI जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक उठापटक के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। हालांकि, ब्याज दरों में कटौती से रिटेल लोन की ग्रोथ कम रह सकती है। लेकिन गुड न्यूज है कि 2025 में महंगाई दर RBI के लक्ष्य के आसपास रहने की उम्मीद है।

भारत ने बीते कुछ साल में अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत बनाया है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद की है। आईटी और सर्विस सेक्टर का निरंतर विकास भारत की आर्थिक स्थिरता की बड़ी वजह है। इस रिपोर्ट में गोल्डमैन सैश ने कहा है कि 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7 फीसदी और 2025 में 6.3 फीसदी रह सकता है। वहीं महंगाई दर इस साल साढ़े 5 फीसदी और अगले साल 4.8 परसेंट रह सकती है। रेपो रेट भी 2025 में घटकर पौने 6 परसेंट हो सकती है

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाल सकता है। RBI की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते भारत को वैश्विक संकट से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि, सरकार को निवेश बढ़ाने और कड़े नियमों को सरल बनाने पर ध्यान देना होगा।