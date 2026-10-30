सोने-चांदी में गिरावट जारी, $4000 से नीचे फिसला गोल्ड; MCX पर भी टूटी कीमतें, अब इन लेवल पर नजर

सोने और चांदी की कीमतों में 30 अक्टूबर को गिरावट जारी रही। महंगाई की बढ़ती चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका के चलते दोनों कीमती धातुओं पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,000 प्रति औंस के अहम स्तर से नीचे फिसल गया, जबकि चांदी भी $50 के महत्वपूर्ण स्तर के करीब पहुंच गई।

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आज सोने और चांदी के भाव

30 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर का गोल्ड फ्यूचर्स 0.57% गिरकर Rs 1,41,790 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, सिल्वर फ्यूचर्स 1.96% टूटकर Rs 1,85,735 प्रति किलोग्राम पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिसंबर का गोल्ड फ्यूचर्स 0.76% गिरकर $4,000 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2.13% की गिरावट के साथ $51 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

सोने और चांदी की कीमतों में क्यों आ रही है गिरावट?

SS WealthStreet की फाउंडर सुगंधा सचदेवा के मुताबिक, महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका के कारण सोने और चांदी पर दबाव बढ़ रहा है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन महंगाई को लेकर सतर्क रुख बनाए रखा है। इससे दिसंबर में एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है।

सितंबर में अमेरिका का PCE महंगाई दर बढ़कर 3.6% हो गया, जो पिछले महीने 3.4% था। वहीं, कोर PCE महंगाई दर भी 3% से बढ़कर 3.1% पर पहुंच गई। इससे साफ है कि अमेरिका में महंगाई का दबाव अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ है।

इसके अलावा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी हुई है। तीसरी तिमाही में अमेरिका की GDP ग्रोथ 3.4% रही, जबकि बाजार का अनुमान 3.2% था। मजबूत आर्थिक आंकड़ों और बढ़ती महंगाई के कारण ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बने रहने की आशंका है। इसका असर सोने और चांदी जैसी उन संपत्तियों पर पड़ता है, जिनसे निवेशकों को नियमित ब्याज नहीं मिलता।

अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की कीमतों का असर

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई फिर बढ़ने का डर है, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है।

आमतौर पर भू-राजनीतिक तनाव के समय सोने की सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ती है। लेकिन इस बार कच्चे तेल की महंगाई और ब्याज दरें ऊंची बने रहने की आशंका सोने की इस मांग पर भारी पड़ रही है।

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सोने और चांदी का आउटलुक: किन स्तरों पर रखें नजर?

तकनीकी नजरिए से सुगंधा सचदेवा का मानना है कि फिलहाल दोनों कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 3,950-3,970 का स्तर अहम सपोर्ट है। वहीं, $4,000 का स्तर दोबारा हासिल करना जरूरी होगा। अगर सोना इस सपोर्ट रेंज से नीचे बंद होता है, तो इसमें और गिरावट आ सकती है। चांदी के लिए $48 अगला अहम सपोर्ट है, जबकि $53 का स्तर तत्काल रेजिस्टेंस यानी बाधा के रूप में काम कर सकता है।

घरेलू बाजार में MCX गोल्ड के लिए Rs 1,41,500 पहला सपोर्ट है। इसके नीचे Rs 1,40,000 और फिर Rs 1,37,000 के स्तर पर अगला सपोर्ट मिल सकता है। वहीं, ऊपर की ओर Rs 1,45,000 अहम रेजिस्टेंस रहेगा। MCX सिल्वर के लिए Rs 1,80,000 पहला सपोर्ट है, जिसके बाद Rs 1,73,000 अगला अहम स्तर है। वहीं, Rs 1,97,000 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है।

निवेशकों को आगे किन बातों पर रखनी चाहिए नजर?

आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका के महंगाई आंकड़े, फेडरल रिजर्व के फैसले और खाड़ी क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रम सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। अगर भू-राजनीतिक तनाव कम होता है और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है, तो महंगाई की चिंता कम हो सकती है। इससे सोने और चांदी की कीमतों को दोबारा सहारा मिल सकता है।