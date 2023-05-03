GoFirst के दिवालिये होने के बाद बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग, ब्रिटानिया के स्टॉक गिरे

scorecardresearch
शेयर बाज़ारGoFirst के दिवालिये होने के बाद बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग, ब्रिटानिया के स्टॉक गिरे

बॉम्बे डाइंग 6.17 प्रतिशत गिरकर 86.12 रुपये पर आ गया। काउंटर को आखिरी बार 1.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 90.61 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 1.45 प्रतिशत गिरकर 4,444.05 रुपये पर आ गया। नेशनल पेरोक्साइड 3.10 प्रतिशत गिरकर 1,350 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 3, 2023 12:34 IST
Bombay Burmah Shareने 9.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 940 रुपये के एक दिन के निचले स्तर को छू लिया,
Bombay Burmah Trading Corporation Ltd, Bombay Dyeing, Britannia Industries और National Peroxide जैसे वाडिया समूह के शेयर बुधवार के कारोबार में Go First (पहले GoAir के नाम से जाने जाते थे) के दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने के बाद 10 प्रतिशत तक गिर गए। बॉम्बे बर्मा के शेयरों ने 9.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 940 रुपये के एक दिन के निचले स्तर को छू लिया, जो कि 1,040 रुपये के पिछले बंद स्तर पर था। बॉम्बे डाइंग 6.17 प्रतिशत गिरकर 86.12 रुपये पर आ गया। काउंटर को आखिरी बार 1.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 90.61 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था।

Bombay Burmah के शेयरों ने 9.62 प्रतिशत की गिरावट
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 1.45 प्रतिशत गिरकर 4,444.05 रुपये पर आ गया। नेशनल पेरोक्साइड 3.10 प्रतिशत गिरकर 1,350 रुपये पर कारोबार कर रहा था।वाडिया समूह की बजट एयरलाइन गो फर्स्ट पर वित्तीय लेनदारों का 6,521 करोड़ रुपये बकाया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि वर्तमान में, कंपनी की संपत्ति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Bombay Dyeing6.17 प्रतिशत गिरकर 86.12 रुपये पर आ गया।
सभी लेनदारों के लिए एयरलाइन की कुल देनदारी 11,463 करोड़ रुपये थी। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विक्रेताओं और विमान पट्टेदारों का बकाया शामिल है। गो फर्स्ट के वित्तीय लेनदारों में Central Bank Of India, Bank of Baroda, IDBI Bank, Axis Bank और Dusen Bank शामिल हैं।

Go First पहले Go Air के नाम से जाने जाते थे
सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास कंसोर्टियम लोन के तहत क्रमशः 1,300 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है, जबकि आईडीबीआई बैंक के पास 50 करोड़ रुपये का एक छोटा एक्सपोजर है, जैसा कि बैंकरप्सी फाइलिंग में दिखाया गया है।

Go First की हालत खराब है।
Airlines ने कहा कि इंजनों की आपूर्ति करने में प्रैट एंड व्हिटनी की विफलता के कारण एयरलाइंस की हालत खराब हुई है। इस पर प्रैट एंड व्हिटनी ने जवाब में कहा कि गो फर्स्ट का भुगतान न करने का लंबा इतिहास रहा है।

May 3, 2023