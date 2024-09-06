Godfrey Phillips India share: निवेशकों के लिए खुशखबरी! खबर से स्टॉक ने भी बनाया रिकॉर्ड हाई
Godfrey Phillips India कंपनी आजकल पारिवारिक विवाद के चलते खूब चर्चा में बनी हुई है। तमाम खबरों के बीच अब कंपनी की ओर से बड़ा एलान लिया गया है। जिसके चलते अचानक स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिली। 6 सितंबर (शुक्रवार) को इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 12 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक 7,184 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया।
Godfrey Phillips India कंपनी आजकल पारिवारिक विवाद के चलते खूब चर्चा में बनी हुई है। तमाम खबरों के बीच अब कंपनी की ओर से बड़ा एलान लिया गया है। जिसके चलते अचानक स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिली। 6 सितंबर (शुक्रवार) को इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 12 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक 7,184 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया।
बोनस को लेकर खबर
कंपनी के बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर देने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी इतिहास में पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि 20 सितंबर को होने वाली बैठक में बोनस शेयर पर फैसला किया जाएगा। शेयरहोल्डर्स के लिए कंपनी 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर रही है।
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 2:1 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने के लिए बैठक 20 सितंबर को करने जा रही है। बोर्ड से मंजूरी के बाद कंपनी तारीख तक सभी शेयरहोल्डर्स को ₹2 प्रति शेयर के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 2 अतिरिक्त शेयर जारी करेगी। जारी किए गए नए शेयरों की फेश वैल्यू भी ₹2 होगी.
कैसी रही स्टॉक की चाल?
Godfrey Phillips India को पारिवारिक विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये पूरा मामला 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का है। जिसके लिए मां बिना मोदी और समीर मोदी आमने-सामने है। स्टॉक की चाल देखें तो पिछले एक महीने में 76.47%, 6 महीने में 129.68% और एक साल में 245.93% रिटर्न दे चुका है।