गिफ्ट निफ्टी की धीमी शुरुआत के संकेत, आईटीसी, वोडाफोन आइडिया Q1 नतीजे आज

आज घरेलू इक्विटी सूचकांकों में धीमी शुरुआत देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों में गिरावट के कारण एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज घरेलू बाजार में आईटीसी, वोडाफोन आइडिया, डिविस लैब्स, आईआरबी इंफ्रा और केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां अपना रिजल्ट जारी करेंगी।

निफ्टी आउटलुक

निफ्टी में मंदी का रुझान जारी है क्योंकि यह 21-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (21ईएमए) से नीचे बना हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) भी मंदी का संकेत दे रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे ने कहा, अल्पावधि में, संभावना है कि सूचकांक 19,300 के स्तर तक गिर सकता है। ऊपर की ओर, डी को 19,500 के स्तर पर प्रतिरोध दिखाई देता है।

गिफ्ट निफ्टी नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 32.50 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,447 पर कारोबार कर रहा था, जो सोमवार को घरेलू बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Q1 परिणाम आज

आईटीसी लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, वॉकहार्ट लिमिटेड, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, यूफ्लेक्स और ग्रिंडवेल नॉर्टन उन मुट्ठी भर कंपनियों में से हैं जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

ZEE एंटरटेनमेंट, डेल्टा कॉर्प, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स, मणप्पुरम, हिंदुस्तान कॉपर और बलरामपुर चीनी, ग्रैन्यूल्स इंडिया और चंबल फर्टिलाइजर्स जैसे नौ शेयरों को शुक्रवार, 4 अगस्त के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा F&O सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है।

एफपीआई ने 3,073 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई शुक्रवार को 3,073.28 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध विक्रेता बने। घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 500.35 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार थे।

डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे टूटा

विदेशी बाजारों में प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले डॉलर की मजबूती के कारण शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 82.82 पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, स्थानीय इकाई अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.75 पर खुली। इंट्रा-डे कारोबार के दौरान इसने 82.73 के शिखर को छुआ और 82.87 के निम्नतम स्तर को छुआ, फिर ग्रीनबैक के मुकाबले 82.82 पर बंद हुआ, जो कि पिछले बंद से 16 पैसे कम है।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ