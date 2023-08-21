गिफ्ट निफ्टी 22 अंक नीचे, बाज़ार खुलने से पहले देखिए लेवल

scorecardresearch
निफ्टी को शुक्रवार को इंट्राडे आधार पर 19,260 के स्तर के आसपास समर्थन मिला, जो 50-डीईएमए के साथ भी मेल खाता था। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषक अश्विन रमानी ने कहा, फरवरी-मार्च 2020 की अवधि में पहली बार सूचकांक लगातार चौथे सप्ताह निचले स्तर पर बंद हुआ।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2023 08:44 IST
घरेलू शेयर सूचकांक सप्ताह की शुरुआत नकारात्मक रुख के साथ कर सकते हैं क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन का खतरा बढ़ गया है। शुरुआती कारोबार में ज्यादातर एशियाई शेयरों में गिरावट रही। शुक्रवार को अमेरिकी शेयर मिश्रित स्तर पर बंद हुए थे। इस सप्ताह के अंत में सभी की निगाहें यूएस फेड चेयरमैन के भाषण पर होंगी।

निफ्टी आउटलुक

निफ्टी को शुक्रवार को इंट्राडे आधार पर 19,260 के स्तर के आसपास समर्थन मिला, जो 50-डीईएमए के साथ भी मेल खाता था। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषक अश्विन रमानी ने कहा, फरवरी-मार्च 2020 की अवधि में पहली बार सूचकांक लगातार चौथे सप्ताह निचले स्तर पर बंद हुआ। हालांकि, निफ्टी पूरे सप्ताह 19,300 के समर्थन स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा। निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर 19,265 के 50-डीईएमए से समर्थन लिया। 19,265 के नीचे बंद होने से बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है और सूचकांक 18,600 के स्तर तक खींच सकता है। 

गिफ्ट निफ्टी नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 22 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 19,305.50 पर कारोबार कर रहा था, जो सोमवार को घरेलू बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

एशियाई शेयर ज्यादातर निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं

चीन द्वारा उधार दरों में उम्मीद से कम कटौती किए जाने के बाद सोमवार को एशियाई बाजारों में गिरावट आई, जिससे बीजिंग के निराशाजनक प्रोत्साहन कदम जारी रहे। अपने नए 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुँचते हुए, MSCI का जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का सबसे बड़ा सूचकांक 0.40 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 0.72 प्रतिशत उछला; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.15 प्रतिशत गिरा; न्यूज़ीलैंड का डीजे 0.63 प्रतिशत गिर गया; चीन का शंघाई 0.15 प्रतिशत गिरा; हांगकांग का हैंग सेंग 0.72 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.52 प्रतिशत चढ़ा।

अमेरिकी शेयरों में मिला-जुला रुख रहा

वॉल स्ट्रीट शुक्रवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुआ और अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार हालिया उछाल के बाद स्थिर हो गई और निवेशकों को अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व से ब्याज दर की जानकारी का इंतजार है। निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के भाषण पर थी। एसएंडपी 500 0.65 अंक या 0.01 प्रतिशत गिरकर 4,369.71 पर और नैस्डैक कंपोजिट 26.16 अंक या 0.2 प्रतिशत गिरकर 13,290.78 पर आ गया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 25.83 अंक या 0.07 प्रतिशत बढ़कर 34,500.66 अंक पर पहुंच गया।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा सोमवार के लिए एक दर्जन शेयरों को एफएंडओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है। मणप्पुरम फाइनेंस, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी), चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, डेल्टा कॉर्प, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ग्रैन्यूल्स इंडिया, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स, पंजाब नेशनल बैंक और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज को रखा गया है। 

एफपीआई ने 267 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई शुक्रवार को 266.98 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध विक्रेता बने। घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 339.18 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार थे। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में अब तक भारतीय इक्विटी में 8,394 करोड़ रुपये का निवेश किया है।


नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
