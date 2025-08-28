Multibagger Share: टुकड़ों में बंटने वाला है इन्फ्रा शेयर, सालभर में दिया 7400% का मल्टीबैगर रिटर्न
स्मॉलकैप कंपनी जीएचवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर फोकस में है। कंपनी ने स्टॉक स्पिलट का एलान किया है। वहीं, कंपनी को विदेश से भी बड़ा ऑर्डर मिला है।
स्मॉलकैप कंपनी जीएचवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (GHV Infra Projects Ltd) के शेयर फोकस में हैं। आपको बता दें कि कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में 7400% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने सालभर पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू करीब 75 लाख रुपये होती।
इतने टुकड़ों में बंटेगे शेयर
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपने शेयरों स्प्लिट है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को दो हिस्सों में बांटते हुए 5 रुपये फेस वैल्यू कर दिया है। इसका सीधा असर यह होगा कि अगर किसी निवेशक के पास अभी 100 शेयर हैं तो स्प्लिट के बाद वे बढ़कर 200 हो जाएंगे। कंपनी का मानना है कि इस फैसले से शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और छोटे निवेशक भी आसानी से खरीदारी कर पाएंगे।
कंपनी को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। रास अल खैमाह इकोनॉमिक जोन (RAKEZ) में राणा एक्जिम एफजेड-एलएलसी (Rana Exim FZ-LLC) ने जीएचवी इन्फ्रा को 2,645 करोड़ रुपये का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट इरिशा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के तहत मिला है, जिसमें कंपनी को आधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक इमारतों का निर्माण करना होगा। इस प्रोजेक्ट की अवधि 24 महीने है, जिसमें शुरुआती 90 दिन सेटअप और मोबिलाइजेशन के लिए दिए जाएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट यूएई में औद्योगिक विकास को और तेज करने वाला है।
कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस
आज कंपनी के शेयर में करीब 2% की गिरावट आई। स्टॉक का प्राइस ₹1,454.15 है। पिछले पांच दिनों में शेयर में 7 फीसदी की गिरावट आई। छह महीने में शेयर ने 613% का रिटर्न दिया। वहीं, एक साल में शेयर ने 7401% का रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52 हफ्तों का हाई 1,779.35 रुपये और लो 77.64 रुपये रहा है।
जीएचवी इन्फ्रा के बारे में
जीएचवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। यह सड़कों, पुलों, इमारतों, जल आपूर्ति परियोजनाओं, ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और औद्योगिक निर्माण से जुड़े काम करती है। कंपनी का फोकस डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग और निर्माण तक पर रहता है।
हाल ही में कंपनी ने अपने बिजनेस को और विविध करने के लिए पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन व मार्केटिंग में भी कदम रखा है। इस नए बिजनेस को इसकी होल्डिंग कंपनी Bhadra Paper Mills Limited का पूरा सपोर्ट मिल रहा है।