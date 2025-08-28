28 साल पुरानी कंपनी गौतम सोलर को CRISIL से बड़ी रेटिंग, कमाई में 200% उछाल
भारत की मशहूर सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड (GSPL) के लिए अच्छी खबर आई है। कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL ने अपग्रेड करते हुए लॉन्ग टर्म रेटिंग ‘CRISIL A-/स्थिर’ और शॉर्ट टर्म रेटिंग ‘CRISIL A2+’ दी है। यह रेटिंग साफ दिखाती है कि कंपनी की पकड़ मजबूत है और उस पर ग्राहक और निवेशक दोनों भरोसा कर सकते हैं।
पहले से ज्यादा मजबूत हुई कंपनी
इससे पहले गौतम सोलर को ‘CRISIL BBB+/स्थिर’ और ‘CRISIL A2’ रेटिंग मिली थी। लेकिन अब रेटिंग में सुधार हो गया है। यह इस बात का सबूत है कि कंपनी अपने कामकाज और पैसों को संभालने में पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। बीते तीन सालों में कंपनी की कमाई में 200% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है और कंपनी का भविष्य भी सुरक्षित दिख रहा है।
28 साल का एक्सपीरियंस
गौतम सोलर पिछले 28 सालों से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है और अपने ग्राहकों को भरोसेमंद प्रोडक्ट दे रही है। कंपनी के सोलर पैनल्स 30 साल की वारंटी के साथ आते हैं। इतनी लंबी गारंटी वही कंपनी दे सकती है जिसकी नींव बहुत मजबूत हो।
नई फैक्ट्री और बढ़ती कैपेसिटी
कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हरियाणा के भिवानी जिले में 60 एकड़ में फैली नई फैक्ट्री लगाई है। अभी कंपनी की उत्पादन क्षमता 3.2 गीगावाट पीक (GWp) है, लेकिन 2025-26 तक इसे बढ़ाकर 5 GWp करने का लक्ष्य है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी आसानी से पूरी हो जाएगी।
भारत सरकार ने सोलर इंडस्ट्री के लिए कई कदम उठाए हैं। खासकर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) लागू होने के बाद विदेशी सोलर पैनल महंगे हो गए हैं। इसका फायदा घरेलू कंपनियों, जैसे गौतम सोलर को मिला है। अब ज्यादा लोग भारतीय सोलर पैनल लेना पसंद कर रहे हैं।
गौतम सोलर के सीईओ श्री गौतम मोहनका ने कहा कि हमें CRISIL A-/स्थिर और CRISIL A2+ रेटिंग मिलने पर बहुत गर्व है। यह हमारे ग्राहकों और बैंकों के बीच हमारे भरोसे को और मजबूत करती है। इस उपलब्धि से हमें बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने में आसानी होगी और हमारी ग्रोथ और तेज होगी।