₹1 से सीधा 228 पर पहुंचा शेयर, अभी भी लग रहे हैं Upper Circuit

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 12, 2025 15:35 IST

BSE के आंकड़ों के मुताबिक एक ऐसा शेयर जिसकी कीमत पिछले 3 महीनों में 91 प्रतिशत और पिछले एक साल में 1800 प्रतिशत बढ़ चुकी है। सिर्फ पिछले 6 महीनों में ही इसने 380 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान में इसका शेयर ₹228 पर ट्रेड कर रहा है। आइये जानते हैं तमाम डिटेल्स....

इस शेयर का नाम Vantage Knowledge Academy है। इस स्टॉक का 52 वीक का रेंज ₹270.70 और ₹11.71 के बीच रहा है। शुक्रवार को यह 5 प्रतिशत अपर सर्किट में ₹228.10 पर बंद हुआ। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एजुकेशन से जुड़ा है। इसका वर्तमान में मार्केट कैप ₹2,596.35 करोड़ है। यह छोटी कंपनियों में से एक है जो विभिन्न उद्योगों में कौशल ग्रोथ कार्यक्रम, प्रशिक्षण समाधान और प्रमाणपत्र से जुड़ी सर्विस देती है।

5 साल पहले जनवरी 2020 में यह शेयर ₹1 से भी कम पर ट्रेड कर रहा था। यदि किसी ने जनवरी 2020 को Vantage Knowledge Academy के शेयरों में केवल ₹10,000 का निवेश किया होता (₹0.63 प्रति शेयर), तो उनकी निवेश राशि आज ₹36 लाख हो चुकी होती, जो कि पिछले 5 सालों में 36,106.35 प्रतिशत रिटर्न का रूप ले चुकी है।

Vantage Knowledge Academy के डिविडेंड और बोनस शेयर की बात करें तो अब कंपनी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर जारी करने जा रही है। पिछले हफ्ते एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने यह कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने FY25 के लिए ₹0.10 प्रति शेयर के पहले अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है।

Vantage Knowledge Academy ने 10 प्रतिशत अंतरिम डिविडेंड हासिल करने के योग्य शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी 2025 तय की है। डिविडेंड के साथ-साथ, कंपनी के बोर्ड ने 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने का भी निर्णय लिया है यानि हर 1 पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर के लिए 2 नए ₹1 के शेयर दिए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट बाद में निर्धारित की जाएगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 12, 2025