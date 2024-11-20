scorecardresearch
Excel Realty से Monotype India: ये तीन सस्ते शेयर जिन्होंने नवंबर में दिया बंपर रिटर्न

नवंबर के महीने में एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा, मोनोटाइप इंडिया, और गायत्री हाईवेज़ जैसे तीन माइक्रो-कैप शेयरों ने 27% से 65% तक का रिटर्न दिया है, जबकि इनकी कीमत ₹50 से कम है। इन कंपनियों का मार्केट कैप ₹1,000 करोड़ से नीचे है, और इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 लाख से अधिक रहा है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 20, 2024 09:16 IST

नवंबर के महीने में एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा, मोनोटाइप इंडिया, और गायत्री हाईवेज़ जैसे तीन माइक्रो-कैप शेयरों ने 27% से 65% तक का रिटर्न दिया है, जबकि इनकी कीमत ₹50 से कम है। इन कंपनियों का मार्केट कैप ₹1,000 करोड़ से नीचे है, और इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 लाख से अधिक रहा है।

1. एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा (65.1% का रिटर्न)

नवंबर प्रदर्शन: शेयरों में 65% की बढ़त।
मार्केट कैप: ₹189.03 करोड़।

फाइनेंशियल हाइलाइट्स:

Q2FY25 में कुल राजस्व ₹4.09 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹0.71 करोड़ से 476% ज्यादा है।
Q2FY25 का शुद्ध लाभ ₹1.1 करोड़ रहा, जो Q2FY24 के ₹21.55 लाख से 411% ज्यादा है।
सेवा: कंपनी IT-एनेबल्ड BPO सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट प्रदान करती है।

2. मोनोटाइप इंडिया (47.8% का रिटर्न)

नवंबर प्रदर्शन: शेयरों में 47.8% की बढ़त।
मार्केट कैप: ₹97.7 करोड़।

फाइनेंशियल हाइलाइट्स:

Q2FY25 में राजस्व ₹25.32 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹2.13 करोड़ से 1,088% अधिक है।
Q2FY25 का शुद्ध लाभ ₹2.99 करोड़ रहा, जो Q2FY24 के ₹1.49 करोड़ से 100% ज्यादा है।
सेवा: कंपनी निवेश, वित्तीय सेवाओं और शेयर बाजार में व्यापार करती है।

3. गायत्री हाईवेज़ (27% का रिटर्न)

नवंबर प्रदर्शन: शेयरों में 27% की बढ़त।
मार्केट कैप: ₹37.87 करोड़।

फाइनेंशियल हाइलाइट्स:

Q2FY25 में ₹0.65 करोड़ की शुद्ध बिक्री, जो पिछले साल ₹0.18 करोड़ थी।
Q2FY25 में शुद्ध घाटा ₹45.24 करोड़ रहा, जो Q2FY24 के ₹98.96 करोड़ से कम है।
सेवा: कंपनी सड़क निर्माण, पुल, बांध, और थर्मल तथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है।

इन शेयरों ने बाजार की मौजूदा अस्थिरता के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्कता से निवेश करें क्योंकि आगे करेक्शन की संभावना बनी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
