scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारUpcoming IPO: boAt से लेकर Urban Company तक! सेबी ने इन 13 कंपनियों को दी आईपीओ की मंजूरी - Details

Upcoming IPO: boAt से लेकर Urban Company तक! सेबी ने इन 13 कंपनियों को दी आईपीओ की मंजूरी - Details

boAt की पेरेंट कंपनी, इमैजिन मार्केटिंग लिमिटेड (Imagine Marketing Ltd) को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी सेबी की लेटेस्ट रेगुलेटरी अपडेट में दी गई।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 2, 2025 15:31 IST

Upcoming IPOs: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने मंगलवार को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड boAt की पेरेंट कंपनी, इमैजिन मार्केटिंग लिमिटेड (Imagine Marketing Ltd) को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी सेबी की लेटेस्ट रेगुलेटरी अपडेट में दी गई।

इमैजिन मार्केटिंग द्वारा आईपीओ लाने का यह दूसरा प्रयास है। इससे पहले कंपनी ने जनवरी 2022 में आईपीओ लाने की कोशिश की थी, जिसमें ₹900 करोड़ के नए शेयर इश्यू और ₹1,100 करोड़ के OFS की योजना थी, लेकिन यह लिस्टिंग नहीं हो पाई थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि अब कंपनी लगभग ₹13,000 करोड़ के वैल्यूएशन को टारगेट कर रही है। आईपीओ के लिए कंपनी ने अप्रैल 2025 में कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए थे।

साल 2013 में अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा स्थापित इमैजिन मार्केटिंग, boAt ब्रांड के तहत अलग-अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो संचालित करती है। इसमें हेडफोन, स्पीकर, स्मार्टवॉच, पर्सनल ग्रूमिंग डिवाइसेस और मोबाइल एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।

इमैजिन मार्केटिंग (boAt की पैरेंट कंपनी) के अलावा, सेबी ने 12 और कंपनियों के IPO प्लान को मंजूरी दी है। इन कंपनियों में Urban Company, Juniper Green Energy, Pace Digitek, Allchem Lifescience, Omnitech Engineering, KSH International, Ravi Infrabuild Projects, Mouri Tech, Priority Jewels, Corona Remedies, Om Freight Forwarders और Jain Resource Recycling शामिल हैं।

सेबी के इस ताजा अपडेट के मुताबिक, इन कंपनियों को अब पब्लिक मार्केट से फंड जुटाने की मंजूरी मिल गई है। इससे भारत के IPO मार्केट में और तेजी आने की संभावना है, क्योंकि अलग-अलग सेक्टर की कंपनियां पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही हैं।

boAt, जो किफायती वियरेबल्स और ऑडियो एक्सेसरीज के लिए जानी जाती है, को भी अब सेबी से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इसके साथ ही इमैजिन मार्केटिंग भी उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जो आने वाले समय में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का फायदा उठाने के लिए मार्केट में उतरेंगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 2, 2025