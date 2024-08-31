F&O Stocks: SEBI के नए नियमों से इन शेयरों पर दिखेगा जबरदस्त असर!

एक बार फिर SEBI की ओर से रिटेल निवेशकों की हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। SEBI की तरफ से F&O सेगमेंट में किसी भी स्टॉक को शामिल करने को लेकर नियमों को सख्त किया गया है। तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि SEBI की ओर से किस तरह के कदम उठाए गए हैं? इसके साथ ही मार्केट रेग्युलेटर के नियमों को रिवाइज करने से किन Stocks पर असर देखने को मिलेगा? किसकी होगी एंट्री और किसकी एग्जिट, आइये जानते हैं।

तो सबसे पहले जानते हैं क्या है नए नियम?

1) मार्केट रेग्युलेटर ने एंट्री और एग्जिट को लेकर नियम टाइट कर दिया है। जो शेयर पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे उन्हें 3 महीने में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। F&O सेगमेंट में किसी स्टॉक्स को एंट्री तभी मिलेगी जब वो कैश मार्केट में लगातार 6 महीने तक एक तय पैमाने से बेहतर प्रदर्शन करता दिखेगा।

2) SEBI ने मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट को 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। वाइड पोजिशन लिमिट का मतलब जितने सौदे मार्केट में ओपन उनकी सीमा बढ़ा दी गई है। । औसत आधार पर रोजाना कैश सेगमेंट वॉल्यूम 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3) नए नियमों के तहत किसी स्टॉक के लिए मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज को 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना बड़ा ऑर्डर साइज होगा छोटे निवेशक उतनी ही कम दिलचस्पी लेंगे, इससे प्राइस मूवमेंट कम प्रभावित होगा।

4) वहीं एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दी गई है।

अब समझते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

Nuvama Institutional Equities के मुताबिक F&O सेगमेंट में एंट्री के लिए Jio और Zomato मजबूत दावेदार हैं, हालांकि आखिरी फैसला तो SEBI ही लेगा। नुवामा का मानना है कि करीब 18 स्टॉक हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और 80 स्टॉक हैं जिनकी एंट्री हो सकती है।वहीं दूसरी ओर IIFL Alternative Research ने अपने एक नोट मे कहा है कि सेबी ने प्रस्तावित नए एफएंडओ स्टॉक एलिजबिलिटी क्राइटेरिया को लागू कर दिया है। नोट में अनुमान दिया गया है कि नए नियम लागू होने के साथ 23 स्टॉक पर सेग्मेंट से बाहर होने की आशंका बन गई है। इसमें Laures Lab, Ramco Cements, Deepak Nitrite, Atul Limited, Torrent Pharma, Chambal Fertilizer, Gujarat Gas Coromandel International, Sun TV, Syngenous City Union Bank, GNFC, Bata India, Dr Lal Pathlabs, UBL शामिल हो सकते हैं।