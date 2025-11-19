FMCG सेक्टर में जेएम फाइनेंशियल ने लगाया ब्रिटानिया, मैरिको सहित इन शेयरों पर दांव - चेक करें टारगेट प्राइस

Stocks to BUY: ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने अपनी Q2 FY26 रिपोर्ट में Britannia Industries, Marico, Dabur India, Honasa Consumer और Bikaji Foods को FMCG सेक्टर में अपनी टॉप प्रेफर्ड पिक्स बताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि ऑपरेटिंग माहौल अभी भी थोड़ा मिला-जुला है, लेकिन फेस्टिव सीजन की मांग और ट्रेड चैनल में सुधरते माहौल के कारण साल की दूसरी छमाही के लिए तस्वीर बेहतर दिख रही है।

JM Financial के मुताबिक, उसके स्टेपल्स कवरेज ग्रुप (ITC और VBL को छोड़कर) की बिक्री 7% YoY बढ़ी, जो अनुमान के अनुरूप है। EBITDA ग्रोथ 2.5% रही, जो उम्मीद से हल्की बेहतर थी। रिपोर्ट में कहा गया कि GST ट्रांजिशन से ऑपरेशनल दिक्कतें आईं, जिससे बिक्री ग्रोथ में लगभग 2-4% की कटौती हुई, लेकिन यह असर अस्थायी है और Q3 से सामान्य होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि Food & Beverage कंपनियों जैसे Nestle, TCPL और Britannia ने उम्मीद से बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ दी, जबकि Home & Personal Care कंपनियां कमजोर रहीं। ब्रोकरेज ने कहा कि मैनेजमेंट कमेंट्री भी बताती है कि कंपनियों में वॉल्यूम ग्रोथ धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। फेस्टिव डिमांड और लंबे व ठंडे सर्दियों की संभावना खासतौर पर Dabur और HUL जैसे ब्रांड्स के लिए फायदेमंद हो सकती है।

सेक्टर का आउटलुक मजबूत

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा कि एफएमसीजी सेक्टर का आउटलुक मजबूत बना हुआ है। Britannia, Bikaji, Honasa और Marico कंपनियां 2H परफॉर्मेंस को लेकर खासा उत्साहित हैं- चाहे वह बिक्री हो या EBITDA मार्जिन।

मार्जिन रिकवरी को स्थिर/निम्न कच्चे माल की कीमतों और स्केल लेवरेज का सहारा मिल सकता है। JM Financial का अनुमान है कि Marico अपनी 'करीब 20%+' ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बरकरार रख सकती है, जबकि F&B कंपनियों की बिक्री ग्रोथ 9-14% रहने की उम्मीद है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने वैल्यूएशन पर सतर्क रहने को कहा। FMCG स्टॉक्स इस समय 55x NTM PE पर ट्रेड हो रहे हैं, जो 10-वर्षीय औसत से ज्यादा है। ऐसे में किसी भी कमजोरी की गुंजाइश कम रह जाती है। आगे के रेटिंग अपसाइड के लिए वॉल्यूम ग्रोथ का वास्तविक सुधार महत्वपूर्ण होगा।

