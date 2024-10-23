इस FMCG कंपनी ने दिया अबतक का सबसे बड़ा डिविडेंड, उछल जाएंगे निवेशक!

scorecardresearch
Hindustan Unilever Ltd. ने सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड का भी एलान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ कि कंपनी ने अबतक के सबसे बड़े डिविडेंड का एलान किया है।

Harsh Verma
UPDATED: Oct 23, 2024 18:42 IST
Hindustan Unilever Ltd. ने सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड का भी एलान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ कि कंपनी ने अबतक के सबसे बड़े डिविडेंड का एलान किया है। 

Hindustan Unilever Ltd. ने सितंबर तिमाही के परिणामों के साथ ₹29 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है। यह भुगतान कंपनी के जरिए किसी तिमाही में किए गए अब तक के सबसे बड़े डिविडेंड के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि साल 2001 से BSE पर उपलब्ध डेटा के आधार पर है।

डिविडेंड का इतिहास
डिविडेंड में ₹19 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ₹10 प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। HUL ने डिविडेंड भुगतान के लिए 6 नवंबर 2024 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है और ये भुगतान योग्य शेयरधारकों को 21 नवंबर 2024 को किया जाएगा। HUL ने पहले पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ₹24 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का एलान किया था, जो अक्टूबर 2023 में घोषित किए गए ₹18 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के बाद आया। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए HUL ने ₹22 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड का भुगतान किया, जो कि साल की शुरुआत में घोषित किए गए ₹17 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के बाद था।

कैसे रहे नतीजे
HUL Q2 रिजल्ट्स देखें तो सालाना आधार पर साल 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफा 2,717 करोड़ रुपये से गिरकर 2,612 करोड़ रुपये पर आ गया है। इस दौरान मुनाफे में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर आमदनी बढ़ी है। इस दौरान आमदनी 15,276 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,508 करोड़ रुपये हो गई है। EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 3,694 करोड़ रुपये से घटकर 3,647 करोड़ रुपये पर आ गया है. बाजार को इसके 3,750 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। EBITDA मार्जिन 23.2% से बढ़कर 23.5% पर पहुंच गए है। 


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
