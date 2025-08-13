फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Limited) एक जानी-मानी कंपनी है। यह कंपनी टेक्सटाइल, वॉटर ट्रीटमेंट, होम केयर और ऑयल एवं ड्रिलिंग फ्लुइड इंडस्ट्री के लिए खास तरह के केमिकल्स बनाती है। बता दें कि कंपनी बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स (BSE SmallCap Index) का हिस्सा है।

आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर फोकस में है। दरअसल, कंपनी ने तिमाही नतीजे के साथ डिविडेंड का एलान किया है। दोपहर 12.34 बजे कंपनी के शेयर 2.35 फीसदी की तेजी के साथ ₹233.45 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी ने 30 जून 2025 को खत्म हुई पहली तिमाही (Q1FY26) के नतीजे जारी किए। इस तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस (Revenue from Operations) ₹13,707.20 लाख रही, जो पिछले साल की समान तिमाही ₹14,190.06 लाख से 3.4% कम है।

कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 14.2% घटकर ₹2,502.84 लाख पर आ गया, जबकि पिछले साल यह ₹2,917.73 लाख था। इसके अलावा, कंपनी का EBITDA 14.4% गिरकर ₹3,434.04 लाख रहा, जबकि पिछले साल यह ₹4,012.88 लाख था।

कंपनी दे रही डिविडेंड

तिमाही नतीजों के साथ ही कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए खुशखबरी भी दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20% फाइनल डिविडेंड (Final Dividend) की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि हर ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयर पर ₹0.40 का डिविडेंड मिलेगा। कुल डिविडेंड राशि ₹4,58,30,036 होगी, जो शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (AGM) में मंजूरी मिलने के बाद दी जाएगी।

कब है रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट (Record Date) 13 सितंबर 2025 (शनिवार) तय की है। इसका मतलब है कि इस दिन तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वे इस डिविडेंड के हकदार होंगे। AGM में डिविडेंड को मंजूरी मिलने के बाद डिविडेंड का भुगतान 30 सितंबर 2025 तक कर दिया जाएगा।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने मे कंपनी के शेयर में 13 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं बीते 6 महीने में स्टॉक ने 16 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर ने 33 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 627 फीसदी का रिटर्न दिया है।