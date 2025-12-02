रडार पर इस केमिकल कंपनी का स्टॉक! वारंट्स के इस्तेमाल में प्रमोटर की बड़ी हिस्सेदारी; शेयर प्राइस ₹30 से कम
कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने 21 नवंबर 2025 को प्रेफरेंशियल आधार पर जारी किए गए वारंट्स का इस्तेमाल किया है। इसके तहत प्रमोटर और नॉन-प्रमोटर निवेशकों के मिश्रण को इक्विटी शेयर आवंटित किए गए।
स्पेशियलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स का प्रोडक्शन करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) का स्टॉक आज निवेशकों के रडार पर है।
कंपनी ने बताया कि इसमें प्रमोटर ग्रुप ने बड़े स्तर पर हिस्सा लिया है। कंपनी द्वारा जुटाई गई राशि का उपयोग वर्किंग कैपिटल जरूरतों और संभावित अधिग्रहणों के लिए किया जाएगा, ताकि कंपनी अपने विस्तार योजनाओं को बढ़ा सके और घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर सके।
कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय तिबरेवाला ने कहा कि वारंट्स का उपयोग और प्रमोटर समूह की महत्वपूर्ण भागीदारी हमारे रणनीतिक रोडमैप पर मजबूत विश्वास को दर्शाती है। यह सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं है, यह हमारी ऑपरेशनल क्षमताओं और प्रमुख सेगमेंट्स में दिख रही मजबूत बिजनेस मोमेंटम पर हमारे भरोसे को व्यक्त करता है।
उन्होंने कहा कि इस समय हमारी हिस्सेदारी बढ़ाने का निर्णय कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य में हमारे विश्वास का संकेत है। हमें भरोसा है कि कंपनी इनोवेशन, विस्तार और सभी हितधारकों के लिए स्थायी वैल्यू निर्माण की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी।
Fineotex Chemical Share Price
कंपनी के शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक सुबह 11:07 बजे तक एनएसई पर 0.68% या 0.17 रुपये गिरकर 24.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.32% या 0.08 रुपये टूटकर 24.66 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Fineotex Chemical के बारे में
यह एक भारतीय कंपनी है जो केमिकल और पेंट, टेक्सटाइल और कोटिंग उद्योगों के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग एजेंट्स, कोटिंग एडिटिव्स और टेक्सटाइल केमिकल्स शामिल हैं, जो फैशन, पेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं।
कंपनी का ध्यान नए और टिकाऊ केमिकल्स बनाने पर है ताकि उद्योगों को बेहतर क्वालिटी और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाला सॉल्यूशन मिल सके।